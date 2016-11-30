ИТ-выручка «Сколково» в 2016 г. приблизилась к 30 миллиардам
Вице-президент «Сколково» Игорь Богачев спрогнозировал размеры совокупной выручки резидентов ИТ-кластера фонда по итогам 2016 г., а также описал технологические тренды, вовремя подхваченные его структурой.
Главные параметры успешности «Сколково»
По итогам 2016 г. совокупная выручка резидентов ИТ-кластера фонда «Сколково» может приблизиться к отметке в 30 млрд, что на 5 млрд превысит показатель 2015 г. Такой прогноз в рамках прошедшего в середине ноября CNews Forum 2016 сделал вице-президент «Сколково», исполнительный директор ИТ-кластера Игорь Богачев. «Точный прогноз по выручке всего фонда на 2016 г. я затрудняюсь сделать, — сообщил он в беседе с журналистом CNews. — Но я уверен, что она тоже вырастет — за счет того, что и количество резидентов увеличивается, и количество продуктов, которые они создают и выводят на рынок. Думаю, что она может подойти к 100 млрд рублей».
Сам по себе объем совокупной выручки резидентов Богачев назвал одним из главных численных показателей деятельности фонда. «Выручка свидетельствует о том, что инновации не только создаются, но и приобретаются, — поясняет он. — Восемьдесят миллиардов за 2015 год — это значительная цифра, это практически удвоение результатов по сравнению с 2014 годом».
Вторым важнейшим показателем для «Сколково» Богачев считает количество патентов, которые получают резиденты. «Инновации могут измеряться не слишком большим числом параметров, — говорит он. — И патент является доказательством того, что люди сделали что-то новое — технологию, которую можно защитить. Соответственно, почти тысяча патентов получено за прошлый год — это 25% от общего объема патентования в Российской Федерации».
Кроме того, Богачев отметил, что в 2016 г. у фонда примерно на 20% увеличилось число резидентов, которые продают свои технологии не только в России, но и на международных рынках. «Это является принципиально важным моментом, поскольку именно там происходит вся конкуренция, — поясняет Богачев. — Мы с вами знаем, что российский рынок — это всего 1% от мирового ИТ-рынка. Поэтому это для нас знаковый момент».
Актуальные тенденции в призме работы кластера
Подводя своеобразные итоги уходящего года, Игорь Богачев указал на то, что в 2016 г. наметились очередные новые тренды в российской ИТ-отрасли в целом, которые в «Сколково» достаточно рано подхватили и начали развивать. В первую очередь это касается всего, что связано с искусственным интеллектом. По заверению топ-менеджера, в ИТ-кластере фонда собралось уже порядка 20 команд, работающих именно в этом направлении.
Второе перспективное направление — известный всем блокчейн. «Мы начали год с того, что провели большую совместную конференцию Виталием Бутериным, основателем компании Ethereum, — вспоминает Богачев. — И приняли решение об открытии центра развития блокчейн-технологий»
Третье направление, названное Богачевым, связанно с индустриальным интернетом. «Об этом много сейчас говорят, — отмечает он. — А мы за год собрали более 70 команд, которые не только говорят, но и делают. Поэтому у нас уже есть знаковые завершенные проекты. Например, на ракетно-космическом предприятии была внедрена платформа интернета вещей Winnum компании Signum, за счет чего у заказчика существенно сократились сроки производства».
Планы на 2017 год
В следующем году ИТ-кластер «Сколково» намерен сфокусироваться на еще более интеллектуальных технологиях. «Видим потенциал России в первую очередь в области искусственного интеллекта, — говорит Богачев. — Мы действительно умеем делать машины умнее».
Выступление Игоря
Богачева на CNews Forum 2016
Также фонд сосредоточится на суперкомпьютинге и кибербезопасности. В отношении последнего из этих направлений Богачев указал на то, что Россия на нем выступает одной из трех ведущих держав — вместе с США и Китаем. По его заверению, в «Сколково» уже примерно 80 команд занимаются разработкой различных технологий в области безопасности и сохранности данных.
«Ну и наверное за счет того, что развивается сам интернет и интернет вещей, а также увеличивается общий объем информации, любые технологии хранения и обработки данных становятся критически важными, — завершает перечисление Богачев. — Поэтому системы хранения, управления программируемыми сетями и пр. — все это будет развиваться в 2017 г., я думаю, семимильными шагами».
Презентация Игоря Богачева (нажмите для пролистывания)
В пленарной части CNews Forum 2016 Игорь Богачев описал текущее состояние экосистемы «Сколково» в сфере ИТ и рассказа о наиболее актуальных проектах резидентов ИТ-кластера (см. видео и презентацию).
Как прошел CNews Forum 2016
В 2016 г. крупнейшая независимая площадка CNews Forum 2016 для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти собрала рекордное число гостей — порядка 1550. На форуме прозвучало более 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено рекордное для CNews Forum число тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку порядка 40 структур. Его информационными партнерами выступили более 50 организаций.
На форуме помимо Игоря богачева выступили замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев, глава ДИТ Москвы Артем Ермолаев, директор по ИТ РЖД Евгений Чаркин, зампредправления ПФР Николай Елистратов, член правления и управляющий директор по денежному и срочному рынкам Московской биржи Игорь Марич, президент Microsoft в России Павел Бетсис, директор по ERP-решениям фирмы «1С» Алексей Нестеров, вице-президент и директор по ИТ банка «Открытие» Кирилл Меньшов, директор ИТ-департамента Минздрава Елена Бойко, член правления и директор по ИТ Росбанка Денис Сотин и др.