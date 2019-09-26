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«Ростелеком» обеспечит связью плавучую атомную теплоэлектростанцию

ИТ в госсекторе

«Ростелеком» и концерн «Росэнергоатом» (входит в состав госкорпорации «Росатом») заключили контракт на оказание комплекса телекоммуникационных услуг для плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), пришвартованной в настоящее время на Чукотке.

Первая в мире ПАТЭС будет базироваться в Певеке и снабжать электричеством город и Чукотский автономный округ, замещая мощности Билибинской АЭС. В состав объекта входит береговая инфраструктура и плавучий энергоблок «Академик Ломоносов». Станция способна вырабатывать электрическую и тепловую энергию. Плавучий энергоблок представляет собой несамоходное судно с двумя реакторными и двумя паротурбинными установками, вспомогательными системами и оборудованием. Береговые здания и сооружения объекта с расположенными в них технологическими системами и оборудованием не являются объектами использования атомной энергии.

«Ростелеком» предоставит для ПАТЭС спутниковые каналы связи с гарантированными параметрами качества и скоростью, безлимитный доступ в интернет, местную и междугородную телефонную связь. Будут организованы выделенные каналы и телефоны быстрого набора для экстренной связи с губернатором ЧАО, управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям округа, главой городского округа Певек и диспетчерским пунктом Северных электрических сетей «Чукотэнерго». Предусмотрена круглосуточная техническая поддержка.

Для организации связи планируется в условиях вечной мерзлоты построить волоконно-оптическую линию связи протяженностью 5 км. Оказание услуг по контракту предусматривается до конца 2022 года.

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