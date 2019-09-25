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«Сименс» станет партнером ЦРПТ в проекте цифровой маркировки

ИТ в госсекторе

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и «Сименс» в России подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Свои подписи под документом поставили генеральный директор ЦРПТ Андрей Кириллов и директор управления «Цифровое производство» компании «Сименс» в России Жанна Шалыгина.

«Сименс» выступит партнером ЦРПТ в области цифровых и методологических решений по проекту маркировки и прослеживания по ряду товарных групп, в первую очередь, промышленных. Компании планируют совместно создавать центры компетенций внутри экосистемы маркировки, проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

«Подписанное соглашение доказывает реальный интерес крупных западных игроков к проекту и признание ими российского тренда на маркировку и прослеживание. Уверен, что «Сименс» станет надежным партнером ЦРПТ, благодаря глубокому погружению в процесс, компетенциям и обширному пулу интеграторов, которые смогут стать активными участниками нашей платформы», - сказали в ЦРПТ.

«Благодаря партнерству решения «Сименс» будут гармонизированы с текущими требованиями системы маркировки, что облегчит вхождение в проект партнеров и клиентов компании», - отметила директор управления «Цифровое производство» компании «Сименс» в России Жанна Шалыгина.

Центр развития перспективных технологий создан для реализации масштабных проектов в цифровой экономике, формирует необходимую экспертную и технологическую инфраструктуру для таких проектов. ЦРПТ является совместным проектом ЮСМ («ЮэСэМ Технологии», 50%), ГК Ростех (25%) и «Элвис-Плюс групп» А. Галицкого (25%).

Оператор-ЦРПТ, дочерняя компания центра, назначена оператором государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке (Распоряжение Правительства №620-р). ЦРПТ на основе государственно-частного партнерства создает Единую национальную систему цифровой маркировки и прослеживания товаров в России. Система Честный ЗНАК позволит сделать товарные рынки прозрачными и создать полноценную систему гарантии подлинности и качества товаров. Технология эффективно борется с нелегальным товаром, защищает потребителей и добросовестный бизнес. Центр также участвует в создании наднациональной цифровой платформы ЕЭК, организует локализацию производства оборудования для маркировки, работает над созданием Национального каталога товаров, занимается производством фискальных накопителей для онлайн-касс.

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