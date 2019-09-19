«Ростелеком» и Ростех создали Архитектурный совет для развития 5G в России

«Ростелеком» и госкорпорация Ростех создали Архитектурный совет по реализации трехстороннего соглашения, подписанного ими 10 июля 2019 года с Правительством Российской Федерации. Соглашение заключено в целях развития в России высокотехнологичной области «Мобильные сети связи пятого поколения» и включает разработку соответствующей дорожной карты, проект которой будет направлен в Правительство РФ в конце декабря 2019 года. До конца сентября 2019 года в Правительство РФ будет представлено 35 предварительных целевых ориентиров дорожной карты.

Сопредседателями Архитектурного совета стали директор по особым поручениям Ростеха Василий Бровко и вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков. В состав совета помимо представителей Ростеха и «Ростелекома» вошли также представители их дочерних компаний: НПК «Криптонит», концерна «Созвездие», концерна «Автоматика», «Национального центра информатизации», «Новых цифровых решений» и «Т2 Мобайл» (Tele2).

В составе совета созданы восемь рабочих групп для проработки ключевых направлений дорожной карты в соответствии с распределением полномочий между Ростехом и «Ростелекомом», утвержденном в трехстороннем соглашении. В частности, представители Ростеха возглавят рабочие группы «Развитие отечественных технологий и оборудования для внедрения», «Обеспечение лидерства на глобальных технологических рынках», «Формирование рынка и стимулирование спроса на отечественные решения», «Средства обеспечения информационной безопасности сетей связи пятого поколения». Представители «Ростелекома» будут руководить рабочими группами «Формирование рынка и стимулирование спроса на сервисы и услуги» и «Развертывание инфраструктуры внедрения мобильных сетей связи пятого поколения». У рабочих групп по направлению «Радиочастотное обеспечение внедрения мобильных сетей связи пятого поколения» и «Формирование технических требований к оборудованию и оценка требуемого объема потребления», за которые Ростех и «Ростелеком» отвечают совместно, будут сопредседатели от обеих сторон.

«Перед Ростехом стоит задача представить стратегический план создания отечественных технологий 5G. Мы разработали дорожную карту в рамках федерального проекта “Цифровые технологии”, сформировали конкретные и осязаемые цели технологического развития. Но для выполнения этой цели принципиально важно не только аккумулировать ресурсы отечественных вендоров, как Ростеха, так и частных компаний, но и сформировать четкое техническое задание. Для этого необходима экспертиза, которая сейчас есть только у операторов связи. Поэтому союз Ростеха и “Ростелекома” — это единственный способ решить столь сложную организационную и техническую задачу, как создание отечественной 5G-сети. Нам с “Ростелекомом” предстоит разработать конкретные шаги по достижению заданных целей и коммерциализации результатов, взаимоувязать другие государственные документы и программы. Архитектурный совет позволит в процессе решения этой задачи синхронизировать позиции участников соглашения перед представлением их в Правительство Российской Федерации, а также консолидировать их экспертизу в разрезе приоритетных направлений», — подчеркнул директор по особым поручениям госкорпорации Ростех Василий Бровко.

«Цель “Ростелекома” — обобщить и представить общую позицию операторов связи по трем ключевым разделам дорожной карты: создание инфраструктуры для сетей связи пятого поколения, радиочастотное обеспечение, формирование рынка и стимулирование спроса на сервисы 5G. Обязательно будем использовать инициативы и наработки, подготовленные операторами в рамках работы центра компетенций “Информационная инфраструктура” и включенные в одноименный федеральный проект нацпрограммы “Цифровая экономика”. Сети 5G — это инфраструктура нового типа, создание которой имеет принципиальное значение для успешной цифровизации практически всех отраслей экономики. Сети нового поколения отвечают на главные вызовы — быстрый рост количества подключенных источников и, соответственно, объемов передачи данных, а также решение важной задачи по снижению задержки сигнала», — отметил вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков.

В рамках работы архитектурного совета также рассматривалась синхронизация концепций 5G/IMT-2020 Ростеха и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Исходя из стратегических целей Архитектурный совет консолидировал позиции по приоритизации радиочастотных ресурсов и необходимой кооперации для выделения спектра под сети 5G/IMT-2020. Определены требования по информационной безопасности, к построению сетевой инфраструктуры и по реализации отдельных функций сети.

Также архитектурный совет приступил к разработке методики технического аудита компаний, имеющих компетенции в развитии сетей беспроводной связи пятого поколения.