«БАРС Груп» открыла офис в Краснодаре для развития проектов цифрового здравоохранения

Компания «БАРС Груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, сообщила об открытии нового офиса в Краснодаре. Производственный офис будет развивать ключевое направление компании – федеральные и региональные медицинские цифровые проекты.

Региональное представительство позволит привлечь местных специалистов к существующим проектам компании, а также изучить и обеспечить потребность в цифровизации организаций Краснодарского края.

«В Краснодарском крае очень сильный рынок ИТ-специалистов, но в то же время и высокая конкуренция: присутствуют и крупные федеральные игроки, и локальные продуктовые компании. Мы планируем войти в местное ИТ-сообщество и к концу года вдвое увеличить штат специалистов», - отметил генеральный директор «БАРС Груп» Тимур Ахмеров.

Команда, которая базируется в новом офисе, занимается веб-разработкой: основным языком программирования для пользовательских веб-интерфейсов является Javascript, а для разработки серверной составляющей приложений используется PHP. Также в офисе работают специалисты по проектированию и обслуживанию баз данных.

Основная причина открытия нового центра разработки «медицинской направленности» – постоянный акцент компании на реализации ИТ-решений в сфере здравоохранения: от разработки программного обеспечения до его внедрения и сопровождения. В портфеле «БАРС Груп» такие продукты, как медицинская информационная система (МИС), лабораторная информационная система (ЛИС), мониторинг родовспоможения (РИСАР). В мае компания разработала новый сервис – телемедицинские консультации, а в прошлом месяце представила общественности мобильное приложение дежурного врача.