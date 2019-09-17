«Барс груп» создаст приложение для пациентов государственных и частных клиник

«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, раскрыла планы по созданию нового мобильного приложения для пациентов государственных и частных медицинских организаций – «Медитус». Оно разрабатывается в соответствии с целями нацпроекта «Здравоохранение» по обеспечению доступности оказания медицинской помощи.

«Это не просто приложение для записи к врачу, а полноценный персональный ассистент. В нем будет проходить все взаимодействие пациента с медицинской организацией: персональные рекомендации, вызов скорой помощи, настраиваемые уведомления и напоминания, история посещений. Все талоны, справки и результаты анализов в одном приложении. Мы хотим, чтобы у граждан появилось желание заботиться о своем здоровье и посещать поликлиники и больницы, и после этого у них остались только хорошие впечатления», - сказал первый заместитель генерального директора «Барс груп» Дмитрий Вахрушев.

В приложении можно будет записаться по прикреплению или найти медицинскую организацию на карте, используя различные фильтры поиска, ознакомиться с информацией о ней, выбрать необходимого врача и сразу же записаться к нему или вызвать на дом.

Предстоящее посещение вносится в календарь. Перед визитом приходит push-уведомление о предстоящем событии, а также список предметов, которые необходимо взять с собой (документы, средства личной гигиены). Когда пациент приходит в медицинскую организацию, он отмечается через инфомат, приложив смартфон или просканировав полис. После приема в приложении отображаются назначения врача, рецепты и электронный больничный лист.

«Что особо важно, уходит в прошлое проблема с расшифровкой врачебного почерка, а для врачей – многократное дублирование информации из медицинской карты в рецепты и справки», - отметил Дмитрий Вахрушев.

Приложение автоматически «подтягивает» электронные карты детей: получится записать их на прием без смены профиля пользователя. При желании можно добавить всю семью, но для этого будет нужно написать соответствующее заявление в медицинскую организацию. Кроме того, отпадает потребность следить за графиком прививок и диспансеризации – «Медитус» будет сам следить за расписанием и отправлять уведомления.

Приложение также будет давать «умные рекомендации» по обследованиям в соответствии с демографическими данными владельца: так, молодому человеку предложат пройти специалистов для получения водительских прав. Одна из «фишек» нового приложения - отслеживание приема лекарств, внесенных в систему врачом: можно начать, перенести прием и даже отказаться от него.

Данные из «Медитус» синхронизируются с медицинской информационной системой, что позволит наполнять электронную медицинскую карту пациента и получать больше первичных данных, на основе которых лечащий врач сможет дистанционно анализировать динамику изменения показателей пациентов.

«Медитус» будет доступен для смартфонов, работающих на операционных системах iOS и Android. Обладателей приложения ждет дружелюбный интуитивно понятный интерфейс – минималистичный дизайн и быстрая навигация. В команде работают опытные UX|UI-разработчики, которые принимают участие в создании множества проектов федерального значения в сфере здравоохранения.