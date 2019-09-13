МТС запустила пилотный умный город в Подмосковье

МТС объявила о запуске в Реутове первого в Московской области пилотного проекта умного города. Проект реализуется в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Безопасный район» и включает три направления: экомониторинг, оптимизацию вывоза бытовых отходов и установку в ряде жилых домов интерактивных инфопанелей.

Датчики экомониторинга призваны заменить находящийся на реконструкции сайт Мосэкомониторинга и контролировать уровень выбросов с полигона «Кучино». В рамках пилотного проекта МТС установила специальные датчики в районе «Новокосино-2», в районе железнодорожной станции «Реутов» и метро «Новокосино». Система в режиме реального времени отслеживает текущую экологическую обстановку в городе: температуру и влажность воздуха, выбросы углекислого газа и концентрацию меркаптанов и формальдегидов – токсичных веществ, которые не только являются причиной неприятного запаха, но и в высоких концентрациях вредны для здоровья человека. В случае превышения значений предельно допустимой концентрации веществ в воздухе, система автоматически проинформирует городские надзорные органы. Мониторинг позволяет следить за состоянием воздуха в городе, фиксировать частоту и масштаб выбросов вредных веществ.

На повышение эффективности управления ресурсами направлена система по оптимизации вывоза отходов. Предложенное решение позволяет формировать гибкий график вывоза отходов в зависимости от наполненности бака. Это позволит снизить стоимость вывоза мусора в среднем на 15% за счет экономии топлива и количества баков, обеспечивает полный контроль в выполнении работ. В перспективе комплексная система вывоза мусора позволяет спрогнозировать и снизить нагрузку на мусороперерабатывающие предприятия.

МТС установила в контейнеры пыле- и влагозащищенные ударопрочные датчики, которые фиксируют уровень его наполняемости, а также отслеживают наличие в воздухе определенных газов, что позволит оперативно отреагировать, например, на возгорание мусора. Датчики подходят для разных типов контейнеров: как для смешанного, так и раздельного сбора мусора. При помощи сети NB-IoT данные о состоянии контейнера отправляются в онлайн-систему планирования и контроля, которая прогнозирует скорость их наполнения. На основании прогноза система рассчитывает оптимальный маршрут сбора и вывоза отходов. В рамках пилотного проекта система внедряется на ряде бюджетных учреждений: в гимназии на улице Некрасова,15, детских садах №1, №5 и №8.

«Инновационные сервисы, которые мы вместе с МТС запустили в Реутове, отвечают самым насущным потребностям жителей, – сказал глава городского округа Реутов Станислав Каторов. – Если пилотный проект покажет свою эффективность, мы готовы расширять сотрудничество и пробовать новые сервисы, которые повысят качество жизни в городе и сделают Реутов технологическим лидером Московской области».

«Все замеры будут поступать в наш муниципальный центр управления регионом (ЦУР), и на основе документальных данных мы сможем принимать оперативные решения и предоставить полную и честную информацию нашим жителям», - отметил глава Реутова.

«Для МТС, как цифровой компании, Москва и Московская область, где зарождается и пилотируется большинство инноваций, является приоритетным регионом. Появление тестовых зон умного города в непосредственной близости к МКАД – большой шаг к интеграции подобных решений в повседневную жизнь жителей столичного региона. Мы надеемся на расширение сотрудничества с Московской областью в направлении Smart City», – отметил директор МТС в Московском регионе Игорь Егоров.