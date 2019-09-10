МТС и администрация Липецкой области объявили о партнерстве в области развития цифровой экономики региона

Российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС и администрация Липецкой области объявили о стратегическом партнерстве в рамках реализации проектов, направленных на цифровизацию экономики, городского хозяйства и социальной сферы Липецкой области. В ближайшие три года МТС инвестирует в цифровую инфраструктуру региона более 900 млн руб.

Соответствующее соглашение подписали ВРИО главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов и президент ПАО «МТС» Алексей Корня.

Приоритетным направлением сотрудничества станет развитие в Липецкой области инновационных технологий для цифровизации экономики региона и его социальной сферы, в том числе запуски тестовых зон и внедрение элементов «умного города» на основе ИКТ-технологий. Стороны также планируют сотрудничество в сфере цифровизации процесса сбора бытовых отходов в Липецкой области, проекты с использованием геоаналитики и возможностей big data для развития туристического потенциала области, проекты по обеспечению безопасности предприятий, развитию цифровых услуг и финансовых сервисов для широкого круга жителей региона.

Кроме того, в рамках соглашения МТС и администрация Липецкой области запланировали комплекс мероприятий, направленных на реализацию региональных инфраструктурных проектов, среди которых обеспечение покрытия трассы М4 «Дон» и железнодорожных путей южного направления скоростным мобильным интернетом, совместная реализация социально-культурных проектов для поддержки творческой молодежи и волонтерства.

«Стратегия Липецкой области, направленная на развитие инновационной экономики, говорит о готовности региона к внедрению умных технологий во всех сферах деятельности региона. Накопленная МТС экспертиза в реализации цифровых проектов и наличие развитой телекоммуникационной инфраструктуры позволяют внедрять проекты, разработанные с учетом потребностей региона, его бизнес-предприятий и простых жителей. Совместно с администрацией области мы выделили наиболее актуальные сферы, где цифровые технологии способны стать стимулом и основой для качественного рывка в развитии региона, и я горд, что технологии МТС смогут стать важным элементом для совершенствования инфраструктуры области», – отметил президент МТС Алексей Корня.