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Техподдержка Портала поставщиков масштабировалась на всю Россию

ИТ в госсекторе

Федеральный бесплатный номер службы технической поддержки Портала поставщиков с сегодняшнего дня принимает звонки пользователей со всей страны.

Аудитория Портала поставщиков постоянно расширяется, и активное участие региональных пользователей требует введения новых стандартов качества оказания услуг. Возможность получать оперативную помощь через бесплатную горячую линию из любой точки страны – один из шагов в этом направлении, отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«18 тысяч пользователей из различных регионов России зарегистрировались на Портале поставщиков только в этом году, общее количество регистраций достигло 158 тысяч компаний и ИП. Учитывая такое масштабирование, возникла потребность в оказании оперативной дистанционной помощи при работе пользователей с этим Интернет-ресурсом. Для этой цели с сегодняшнего дня работает федеральный бесплатный номер службы технической поддержки Портала», - сказал Геннадий Дёгтев.

Он добавил, что служба технической поддержки Портала поставщиков принимает звонки по федеральному бесплатному номеру 8-800-303-1234.

«Портал поставщиков стал доступен регионам с 2018 года, и сейчас к нему подключено 33 субъекта Российской Федерации. Наша задача – обеспечить техническую поддержку, доступную всем пользователям Портала, чтобы из любого уголка России можно было задать вопросы об условиях заключения контрактов, особенностях участия в котировочных сессиях, формировании каталога СТЕ, а также о том, как пройти регистрацию на Портале поставщиков и что нужно сделать при смене электронной подписи», - сказал министр правительства города Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

На эти и другие вопросы служба технической поддержки готова ответить с 6.00 до 22.00 по московскому времени.

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