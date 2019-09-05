Softline помогла МФЦ Калининградской области реализовать проект по импортозамещению

В МФЦ Калининградской области завершился проект по внедрению российской коммуникационной платформы Communigate Pro. Заказчик получил решение с богатым функционалом, стабильностью работы и широкими возможностями масштабирования. Softline выступила в качестве доверенного партнера при реализации проекта.

Многофункциональный центр Калининградской области следует политике импортозамещения, поэтому, когда возник вопрос о замене внешних почтовых сервисов руководство приступило к анализу существующих на рынке российских решений. Важным требованием было, чтобы почтовый сервер включал в себя весь необходимый функционал: электронную почту, календари, телефонные сервисы и так далее, а также отвечал высоким требованиям надежности.

В рамках всероссийского форума региональной информатизации «ПРОФ-IT.2018» руководство Центра заинтересовалось продуктом CommuniGate Pro. Специалисты Softline совместно с представителями CommuniGate Systems проконсультировали клиента и предоставили ему информацию для принятия взвешенного решения. Заказчиком был организован тендер, по итогам которого в равной борьбе победу одержала компания Softline. Убедиться в том, что платформа полностью соответствует заявленным требованиям, помогла реализация пилотного проекта.

Главными преимуществами CommuniGate Pro являются полнота функционала, удобный интерфейс, мультиплатформенность, а также высокие показатели надежности и производительности. Решение может использоваться как «коробочное» и не требует сложных и дорогостоящих работ по внедрению и обладает подробной технической документацией на русском языке. Заказчик легко развернул платформу своими силами.

CommuniGate Pro долгое время используется во многих государственных учреждениях, что послужило клиенту дополнительной гарантией уверенности в продукте. В результате отказа от использования внешних сервисов, заказчик получил возможность сохранять данные внутри корпоративной сети, и тем самым обеспечивать необходимый уровень безопасности системы и не зависеть ни от каких внешних настроек.

«Важно, чтобы процесс перехода на российское ПО позволял организации не только выполнить требования регуляторов, но и повысить эффективность работы. Благодаря компетенциям, накопленным за годы работы в области импортозамещения, специалисты Softline могут предложить своим заказчикам решения, оптимальные с точки зрения надежности и функциональности. Именно этими параметрами мы руководствовались при реализации проекта в МФЦ Калининградской области. Выбор CommuniGate Pro помог клиенту не только выполнить требования законодательства, но и получить решение с богатым функционалом. Платфома отличается бесперебойной работой, не требует обновления ИТ-ресурсов организации и больших временных затрат на поддержку», - сказал специалист по работе с государственными организациями группы компаний Softline в СЗФО Виталий Ященко.

«С компанией Softline мы сотрудничаем уже несколько лет и доверяем профессионализму команды. Поэтому, когда возник вопрос о выборе почтового сервера мы обратились к ним за помощью как к проверенным партнерам. Они помогли нам выбрать качественный продукт, провести пилотное тестирование и развернуть решение. Уже полгода CommuniGate Pro успешно работает в нашем центре. Мы не испытываем никаких проблем ни в плане его работоспособности, ни надежности и очень довольны результатами», – сказал Александр Перетёртов, начальник отдела информационного обеспечения МФЦ Калининградской области.

«Мы очень рады, что в качестве единой почтовой платформы в МФЦ Калининградской области было выбрано решение CommuniGate Pro. Услуги, оказываемые центром, очень важны для населения нашей страны, их качество без преувеличения уже стало эталонным в мире, и от этого требования к поставщикам ПО очень высокие. Более того, Калининградская область зачастую играет роль флагмана в государственных и региональных ИТ-проектах. CommuniGate Pro, в свою очередь, успело зарекомендовать себя как надежное и производительное решение, и мы надеемся на масштабирование нашего опыта работы с МФЦ по всей стране», – отметил руководитель отдела корпоративных продаж CommuniGate Systems Антон Тен.