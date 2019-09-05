SAP и Orange Business Services будут развивать умные города

SAP и Orange Business Services подписали меморандум о взаимопонимании. Компании будут сотрудничать в сфере разработки, продвижения, интеграции, внедрения и эксплуатации решений умного города на территории России и стран СНГ. Ключевые цели партнерства – создание интегрированных продуктов, включающих инфраструктурные элементы умного города – автоматизированные системы для управления городским хозяйством, взаимодействием с жителями, а также инструменты аналитики для принятия управленческих решений.

Стороны будут использовать лучшие мировые практики в области цифровизации мегаполисов и внедрения технологий в городскую среду. Orange Business Services и SAP будут работать над интеграцией программных и аппаратных решений с интеллектуальной платформой управления процессами и ресурсами умного города SAP S/4HANA. На ее основе будут разрабатываться сквозные сценарии для различных элементов городской инфраструктуры.

SAP и Orange Business Services планируют совместно развивать решения для повышения эффективности муниципальных органов власти и управления жилищно-коммунальным хозяйством, улучшения работы образовательных и медицинских структур. Кроме этого, компании будут работать над системами для мониторинга окружающей среды и управления городскими мульти-модальными перевозками.

Андрей Филатов, генеральный директор SAP CIS, отметил: «Активный рост мегаполисов и усложнение их инфраструктуры требует поиска новых цифровых инструментов управления, систем, способных обрабатывать и анализировать огромные массивы информации в режиме реального времени. Вместе с Orange Business Services мы сконцентрируемся на ключевых "способностях" умных городов – интеллектуальном городском управлении и ЖКХ, цифровом взаимодействии с жителями, умной медицине и образовании».

Ричард ван Вагенинген, старший вице-президент Orange Business Services, отвечающий за регион IMEAR (Россия, Ближний Восток и Африка), сказал: «Orange принимал участие в реализации более ста проектов умных городов в разных регионах мира: от Европы и Африки до Ближнего Востока и Азии, аккумулировав уникальный опыт в понимании устройства умных городов. Объединив усилия и глобальную экспертизу наших компаний, мы будем развивать направления, которые станут базой для устойчивого развития российских городов, помогут сделать жизнь в мегаполисах более комфортной, а муниципальным бюджетам позволят сэкономить средства и повысить прозрачность работы».