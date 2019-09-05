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«Ростелеком» подключит «Газпром газэнергосеть гелий» к интернету

ИТ в госсекторе

«Ростелеком» и «Газпром газэнергосеть гелий» заключили соглашение о взаимодействии, направленном на подключение «Логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров (ХАБ)» к интернету по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС).

Проведение ВОЛС позволит обеспечить логистический центр всеми необходимыми телекоммуникационными услугами для автоматизации производственных процессов всех объектов логистической инфраструктуры. Соглашение предусматривает строительство ВОЛС до пунктов промежуточного обслуживания гелиевых контейнеров на территории Хабаровского края, Приморского края и Амурской области, которые являются частью реализуемого проекта «Логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров (ХАБ)». Таким образом будет обеспечена диспетчеризация всего цикла доставки жидкого гелия от Амурского ГПЗ до логистического центра.

Соглашение о намерении заключено в ходе Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке с 4 по 6 сентября 2019 года.



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