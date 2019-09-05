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«ЭР-Телеком» представил комплексные решения промышленного интернета вещей

ИТ в госсекторе

«ЭР-Телеком Холдинг» завершил первый этап совместного пилотного проекта с компанией «Россети Урал». По итогам оператор намерен предложить электросетевым компаниям гибкое комплексное решение по цифровизации электроэнергетики на базе технологии интернета вещей (IoT) с использованием протокола беспроводной связи LoRaWAN.

Интегрированное IoT-решение «ЭР-Телекома» позволяет решить задачу сквозной автоматизации бизнес-процессов передачи электроэнергии до потребителя в распределительных сетях 0,4-110 кВ при обеспечении заданных параметров надежности, безопасности и экономической эффективности.

Реализация пилотного проекта с «Россети Урал» наглядно демонстрирует преимущества использования промышленного интернета вещей на базе IoT-технологии LoRaWAN в электроэнергетике, включая телеуправление реклоузерами и коммутационными аппаратами трансформаторных подстанций.

«Основными задачи внедряемого нами решения является повышение эффективности действующей электросетевой инфраструктуры, уровня ее наблюдаемости и надежности, обеспечения роста показателей качества электроснабжения, что способствует улучшению финансовых результатов от операционной эффективности», - сказал руководитель IoT-проектов в энергетике «ЭР-Телеком Холдинг» Александр Бочаров.

Итоги первого этапа пилотного проекта и готовое IoT-решение для энергетиков были впервые публично продемонстрированы на прошедшем в Челябинске Всероссийском съезде «Лидеров энергетики», организованным компанией «Россети».

На технологическом стенде «ЭР-Телеком Холдинг» с решением ознакомились министр энергетики Александр Новак, глава Челябинской области Алексей Текслер, генеральный директор «Россети» Павел Ливинский и другие руководители высшего и среднего звена группы компаний «Россети». Вторым этапом пилотного проекта, который будет завершён до конца текущего года, станет тиражирование разработанных типовых решений в других подразделениях компании «Россети Урал».

Разработанное IoT-решение является одним из прикладных инструментов цифровизации объектов энергетики в рамках утвержденной в компании «Россети» единой концепции цифровой трансформации, которая предполагает полное преобразование энергетической электросетевой инфраструктуры до 2030 года.

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