Банк «Открытие» поможет развивать Забайкальский край

Банк «Открытие» и правительство Забайкальского края заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов.

Банк готов принять участие в финансировании краевого бюджета, финансировать краевые государственные унитарные предприятия, развивать инфраструктурные проекты. В частности, банк готов профинансировать проект строительства одного из жилых микрорайонов в Чите в рамках госпрограммы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. Общий объем инвестиций в проекты оценивается в 10 млрд руб. Целью соглашения также является повышение качества предоставляемых банковских услуг населению края и совершенствование банковских технологий.

Банк планирует заключить уже в сентябре 2019 г. соглашение о сотрудничестве с Гарантийным фондом Забайкальского края, что откроет новые возможности для кредитования региональных предприятий.

Кроме того, банк «Открытие» предоставит индивидуальные условия для зарплатных клиентов – бюджетных организаций Забайкальского края, и будет участвовать в благотворительных проектах совместно с региональной и местными администрациями городов края.

В настоящее время на территории региона под единым брендом «Открытие» работает три офиса банка. Парк банкоматов насчитывает 40 устройств, в торгово-сервисных предприятиях региона установлено более 100 POS-терминалов.

По итогам первого полугодия 2019 г. объем кредитного портфеля банка «Открытие» в Забайкальском крае достиг 500 млн руб., показав рост с начала года на 30%. Открыты ипотечный модуль и центр малого и среднего бизнеса, сформирована команда профессионалов.

В планах банка до конца года – увеличить в 2,2 раза выдачи кредитов во втором полугодии и довести объем кредитного портфеля до 1,8 млрд руб. Важными задачами бизнеса в регионе являются рост клиентской базы за счет физических лиц, предприятий крупного, среднего и малого бизнеса, запуск новых современных продуктовых предложений и обеспечение высококлассного банковского сервиса и индивидуального подхода ко всем категориям клиентов.