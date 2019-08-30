«Программный продукт» доработает ПАК «Помощник Москвы»

Компания «Программный продукт» стала победителем тендера на развитие программно-аппаратного комплекса «Помощник Москвы». Главной особенностью новой версии станет появление шести дополнительных видов нарушений, в том числе под названием «Парковка вторым рядом», «Пожарная площадка (во дворе)» и «На остановке общественного транспорта».

Помимо этого, будет обеспечена интеграция с единой городской автоматизированной системой обеспечения деятельности открытого правительства города Москвы для получения из нее сведений о зонах платных парковок и зонах зеленых насаждений. Данная интеграция выполняется с учетом дальнейшего расширения функций приложения и добавления новых видов нарушений.

Отдельные изменения коснутся системы распознавания регистрационных номеров средствами искусственного интеллекта: номера нарушителей будут определяться в любое время суток, при любой погоде и в любое время года; цвет фона больше не будет влиять на точность распознавания. Также автомобильные номера теперь будут сверяться с реестром официальных перевозчиков, чтобы исключить необоснованные штрафы для водителей маршрутных транспортных средств.

Предусмотрены и другие, менее значительные для пользователей нововведения. Например, в новой версии изменится логотип мобильного приложения «Помощник Москвы», появятся индивидуальные push-уведомления и возможность передавать фиксацию нарушений другому пользователю; в журнал событий будут добавлены дополнительные функции для сортировки и поиска. Другие изменения затронут подсистемы информационной защиты и администрирования.

В данный момент «Программный продукт» оказывает техническую поддержку пользователям мобильного приложения «Помощник Москвы» и ведет работы по техническому сопровождению самого программно-аппаратного комплекса. Доскональное знание всех подсистем комплекса, а также большой опыт по интеграции информационных систем будет использован компанией для того, чтобы пользователи как можно скорее смогли воспользоваться новыми возможностями в мобильном приложении и сделали Москву более удобной и безопасной.

Программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы» позволяет жителям столицы с помощью мобильного приложения фиксировать на камеру смартфона различные нарушения правил парковки транспортных средств и передавать эти данные в ведомства, отвечающие за соблюдение правил дорожного движения. В настоящий момент мобильным приложением пользуются более 430 тыс. человек, причем отдельные пользователи фиксируют порядка 70 нарушений в месяц. При содействии пользователей «Помощника Москвы» в органы уже направлено 1,6 млн дел об административных правонарушениях и выписано штрафов на общую сумму в 2,2 млрд руб.

«Помощник Москвы» в автоматическом режиме фиксирует нарушения правил парковки в заранее установленных зонах. Пользователь приложения должен оставаться в пределах такой зоны, чтобы иметь возможность произвести фото- и видеосъемку с помощью камеры мобильного телефона. За каждой зоной закреплены строго определенные виды нарушений. На данный момент можно фиксировать нарушения под запрещающими знаками парковки, а также сообщать об отсутствии оплаты парковки.