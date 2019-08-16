МТС подключит к интернету более пяти тысяч социальных объектов

МТС объявила о победе в аукционах Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ на подключение к фиксированному интернету около пяти тысяч социально значимых объектов в девяти регионах России. Сумма подписанных контрактов в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» составила 3,93 миллиарда рублей.

По итогам аукционов МТС определена исполнителем государственных контрактов на подключение к сети интернет в 2019-2021 годах более пяти тысяч точек фиксированного ШПД на социально значимых объектах – фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах, школах и профессиональных образовательных учреждениях, органах государственной власти и местного самоуправления, избиркомах, пожарных частях, участковых пунктах полиции и подразделениях Росгвардии – в Амурской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областях, в Москве и Санкт-Петербурге.

«Для нас большая честь и ответственность обеспечить высокоскоростным интернетом социально значимые объекты, которые находятся в основном в малонаселённых пунктах. Участвуя в подобных проектах, мы вносим вклад в улучшение качества жизни людей, живущих на большом удалении от городов и развитой инфраструктуры связи. Подключение государственных, медицинских и образовательных учреждений к скоростным линиям связи дает не только выход в глобальную сеть, но и доступ к целой экосистеме цифровых сервисов МТС, которые мы готовы предложить заказчикам в зависимости от их потребностей и задач», - отметила первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.

Всего в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура», входящего в национальный проект «Цифровая экономика Российская Федерации», Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций провело электронные торги по 85 субъектам РФ.