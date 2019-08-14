В Тюмени автоматизирована работа скорой медицинской помощи

В Тюмени завершен проект по автоматизации работы скорой медицинской помощи.

По данным областного департамента здравоохранения бригады «скорой» выезжают на вызовы в среднем к 750 пациентам Тюмени и Тюменского района. Разговор диспетчера с пациентом всегда идет по заданному алгоритму, и раньше, принимая вызов, диспетчер по жалобам определял, отправлять к человеку «скорую» или врача из поликлиники, после чего в случае необходимости перезванивал в поликлинику. После автоматизации данного процесса в МИС, делать звонок уже не нужно, так как в информационной системе автоматически формируется соответствующий документ.

Оперативно передаются в МИС и сведения о пациентах, требующих госпитализации. Там же в дальнейшем отображается информация с результатами выписки уже после госпитализации. При такой автоматизации процесса, ожидаемо, что приемное отделение будет оперативнее реагировать в подобных ситуациях.

Нововведения коснулись работы врачей и фельдшеров скорой помощи. В распоряжении медиков появились служебные планшеты – мобильное автоматизированное рабочее место с доступом к электронной медицинской карте. Здесь отображаются сведения о пациентах, например, когда человек последний раз обращался за медицинской помощью, с какими жалобами, проводилось ли оперативное вмешательство. Также врач видит, стоит ли человек на диспансерном учете, имеются ли у него хронические заболевания, лекарственная непереносимость. Эта информация поможет фельдшеру лучше сориентироваться в ситуации и выбрать верную тактику оказания медицинской помощи.

Система интегрирована с региональным сегментом ЕГИСЗ, с Системой-112 и РНИС. Также оптимизация управления бригадами скорой медицинской помощи сделала возможным учет списания медикаментов на вызовы.

Автоматизация каждого поступившего вызова на станцию скорой помощи в Тюмени позволит сократить время на обслуживание каждого звонка и освободит диспетчеров от необходимости постоянного созваниваться с поликлиниками города, а сотрудников выездных бригад от бесконечных переговоров с диспетчерской. До конца 2019 года планируется подключить к системе на платформе 1С диспетчерские пункты в Тобольске, Ишиме и Ялуторовске.