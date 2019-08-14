«Нетрика интеграция» приняла участие в модернизации ИТ-инфраструктуры здравоохранения Мурманской области

«Нетрика интеграция» в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ» на территории Мурманской области осуществила поставку серверного и компьютерного оборудования в 29 медицинских организаций.

Благодаря досрочно выполненными работам 29 учреждений региона начали использовать современную вычислительную технику для размещения, обработки и хранения информации, а также для укомплектования дополнительными автоматизированными рабочими местами медицинских специалистов.

«Непрерывность процесса взаимодействия персонала медицинских организаций с МИС — один из важнейших результатов любого комплексного проекта в медицинской организации. Очень важно обеспечить учреждения компьютерной техникой, создать такую ИТ-инфраструктуру, которая в дальнейшем обеспечит минимальные задержки при доступе медицинских специалистов к цифровым ресурсам», — отметил Сергей Овсянников, директор компании «Нетрика интеграция».

«Создание Цифрового контура в Мурманской области — масштабный долгосрочный проект, рассчитанный на срок до 2024 г. Его целью является повышение эффективности системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ. В проекте создания цифрового контура заложены показатели, для достижения которых необходимо провести целый комплекс взаимосвязанных мероприятий, в том числе и оснащение учреждений современными программно-аппаратными средствами», — сказала Наталья Харламова, заместитель управления информатизации, ресурсного обеспечения и государственных закупок Министерства здравоохранения Мурманской области.

«Нетрика интеграция» — российский системный интегратор, осуществляющий сопровождение федеральных и региональных ИТ-проектов. Компания реализует полный цикл услуг, таких как построение и развитие ИТ-инфраструктуры предприятия, проектирование и создание инфраструктуры современных ЦОД, строительство виртуальных сред, поставки серверного и сетевого оборудования, систем хранения данных, офисного оборудования и систем видеонаблюдения, а также комплексные проекты по построению физической инфраструктуры предприятия. Входит в группу компаний «Нетрика».