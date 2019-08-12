ТТК подключит к интернету социально значимые учреждения

«Транстелеком» в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика» обеспечит услугой доступа в интернет социально значимые учреждения в Курской, Ростовской областях, в Забайкальском и Краснодарском краях.

В качестве победителя прошедших конкурсов ТТК подключит к интернету в общей сложности 6736 социально значимых объектов в Забайкальском и Краснодарском краях, Ростовской и Курской областях. Общая сумма контрактов составила более 4,9 млрд рублей.

В перечисленных регионах «Транстелеком» одержал победу в аукционах, которые проводило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, на оказание услуг по подключению к сети передачи данных социально значимых учреждений. Среди них школы и учебные заведения профессионального образования, лечебно-профилактические учреждения, избирательные участки, пожарные части, органы местного самоуправления и другие учреждения, образующие социальную инфраструктуру.

Проект «Информационная инфраструктура» является одним из ключевых направлений национальной программы «Цифровая экономика». Основные цели проекта - развитие сетей связи и системы российских центров обработки данных, внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти. Среди задач, стоящих в рамках проекта, - доступ к интернету для не менее чем 97% домохозяйств страны к 2024 году.

«Минкомсвязь будет помогать бизнесу идти в регионы, города и села для развития интернет-технологий. Интернет должен предоставляться всем, всегда и везде. Мы подключим все социально значимые объекты до конца 2021 года, а не до конца 2024, как поручал Президент», — подчеркнул Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков.

«Компания «Транстелеком» имеет значительный опыт в оказании услуг связи корпоративным и государственным заказчиками, обладает всеми необходимыми ресурсами для реализации государственного контракта. Мы понимаем важность цифровизации экономики и гордимся участием в столь масштабном национальном проекте. «Транстелеком» обеспечит высочайший уровень предоставления сервиса для социально значимых учреждений», - сказал генеральный директор «Транстелекома» Роман Кравцов.