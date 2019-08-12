ЦОДы
Вендоры оборудования не хотят создавать «вечную» технику
Инфраструктура
Как снизить влияние человеческого фактора на ошибки в дата-центрах
Интеграция
Бизнес научили справляться с большими потоками неструктурированных данных

Спецпроекты

ТТК подключит к интернету социально значимые учреждения

ИТ в госсекторе

«Транстелеком» в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика» обеспечит услугой доступа в интернет социально значимые учреждения в Курской, Ростовской областях, в Забайкальском и Краснодарском краях.

В качестве победителя прошедших конкурсов ТТК подключит к интернету в общей сложности 6736 социально значимых объектов в Забайкальском и Краснодарском краях, Ростовской и Курской областях. Общая сумма контрактов составила более 4,9 млрд рублей.

В перечисленных регионах «Транстелеком» одержал победу в аукционах, которые проводило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, на оказание услуг по подключению к сети передачи данных социально значимых учреждений. Среди них школы и учебные заведения профессионального образования, лечебно-профилактические учреждения, избирательные участки, пожарные части, органы местного самоуправления и другие учреждения, образующие социальную инфраструктуру.

Проект «Информационная инфраструктура» является одним из ключевых направлений национальной программы «Цифровая экономика». Основные цели проекта - развитие сетей связи и системы российских центров обработки данных, внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти. Среди задач, стоящих в рамках проекта, - доступ к интернету для не менее чем 97% домохозяйств страны к 2024 году.

«Минкомсвязь будет помогать бизнесу идти в регионы, города и села для развития интернет-технологий. Интернет должен предоставляться всем, всегда и везде. Мы подключим все социально значимые объекты до конца 2021 года, а не до конца 2024, как поручал Президент», — подчеркнул Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков.

«Компания «Транстелеком» имеет значительный опыт в оказании услуг связи корпоративным и государственным заказчиками, обладает всеми необходимыми ресурсами для реализации государственного контракта. Мы понимаем важность цифровизации экономики и гордимся участием в столь масштабном национальном проекте. «Транстелеком» обеспечит высочайший уровень предоставления сервиса для социально значимых учреждений», - сказал генеральный директор «Транстелекома» Роман Кравцов.

Другие материалы рубрики

В России битва титанов: госведомства и «Ростех» с Ротенбергом не могут поделить частоты

Власти запретили электронные подписи для всех сделок с недвижимостью, кроме ипотеки

ВМС США избавляются от сенсорных экранов на кораблях. Из-за них погибли 10 моряков

«Ростелеком» поглощает DataLine, одного из облачных лидеров России

«ТрансТелеКом» подключит к интернету 7000 социально значимых учреждений

После двух лет запрета военные США не могут отказаться от ПО «Касперского»

Техника

Обзор МФУ Brother DCP-T510W: печатаем экономно

Лучшие умные часы и браслеты с GPS: выбор ZOOM

Как оцифровать старые фотографии в домашних условиях: 3 способа

Лучшие 4K-мониторы: выбор ZOOM
Показать еще
Вгляд месяца

Уже сегодня можно перейти на онлайн-контроль бизнеса госорганами

Ольга Макрецкая

директор по учету и финконтролю «Газпром нефти»

Стратегия месяца

Качеством медпомощи по системе ОМС занялся искусственный интеллект

Елена Сучкова

заместитель Председателя ФОМС

Как правильно выбрать место для хранения корпоративных данных Цифровизации мешает незнание менеджерами основных ИТ-трендов Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии