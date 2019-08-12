Избиркомы проверят профобразование кандидатов на выборы

Специалисты компании «Программный продукт» доработали программно-технический комплекс взаимодействия Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» с единой системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Избирательные комиссии получили возможность проверять достоверность предоставленной кандидатом информации через базы данных Министерства образования. Заказчиком проекта выступил Федеральный центр информатизации при ЦИК РФ.

Внесенные изменения упрощают избирательным комиссиям проверку сведений о профессиональном образовании кандидата и позволяют быстрее обрабатывать заявления о выдвижении на выборах.

Статья 33 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» обязывает кандидата предоставить в избирательную комиссию сведения о профессиональном образовании. При этом за подачу заведомо недостоверного документа предусмотрена ответственность согласно части 3 Статьи 327 уголовного кодекса Российской Федерации. Данные положения законодательства охраняют интересы избирателей и способствуют получению полной и достоверной информации о кандидате.

Подготовка и проведение выборов на территории Российской Федерации осуществляется с помощью Государственной автоматизированной системы «Выборы». Одной из ее задач является сбор сведений о кандидате, которые тот сообщает избирательной комиссии при подаче заявления о регистрации. Для проверки сведения передаются через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в федеральные органы исполнительной власти.