Отраслевая рабочая группа по промышленности создаст банк решений для цифровой трансформации

Первое заседание отраслевой рабочей группы (ОРГ) «Цифровая промышленность» при организации «Цифровая экономика» под совместным руководством замглавы Минпромторга России Олега Бочарова и директора по особым поручениям ГК Ростех Василия Бровко прошло 9 августа на территории тульского индустриального кластера «Октава».

В состав ОРГ «Цифровая промышленность» вошли топ-менеджеры крупнейших промышленных компаний России: ГК Ростех и его холдингов – «КАМАЗ», «Концерн Калашников», «ОДК-Сатурн» и «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», а также «Росатом», «Сибур», «Норильский никель», «Металлоинвест», «Северсталь», НЛМК и представители других предприятий, государства и науки.

«В рабочей группе по цифровизации промышленности участвуют настоящие профессионалы отрасли, и мы намерены использовать эту площадку для экспертизы планов и действий министерства в области цифровизации. В частности, поднятые на рабочей группе проблемы и задачи найдут отражение в нашем ведомственном проекте «Цифровая промышленность», который мы обсуждали сегодня на заседании», - сказал сопредседатель ОРГ «Цифровая промышленность», заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров.

На первом заседании рабочей группы обсуждался план ее работы до конца 2019 года. Минпромторг также представил проект ведомственной программы «Цифровая промышленность». Проект предполагает три направления работы: создание регуляторной среды; создание, интеграцию и развитие платформ государственной информационной системы промышленности (ГИСП); а также поддержку цифровой трансформации обрабатывающих отраслей промышленности, включающую подготовку мер господдержки для их стимулирования.

«На темпы цифровой трансформации российской промышленности наиболее существенное влияние оказывают несколько факторов. В их числе – низкий уровень проникновения цифровых технологий на производства, недостаток квалифицированных кадров, недораскрытый потенциал использования отечественных решений, недостаточная защищённость от киберугроз, а также валютные риски и угрозы введения санкций, ограничивающих использование зарубежных технологий. Все эти вызовы требуют взаимоувязанных, оперативных и современных решений, которые возможно разработать исключительно в тесном диалоге государства и бизнеса. Именно такой диалог и будет вестись на площадке ОРГ «Цифровая промышленность»», - отметил сопредседатель ОРГ «Цифровая промышленность», директор по особым поручениям ГК Ростех Василий Бровко.

По его словам, уровень цифровизации предприятий в России сегодня довольно низкий. Как следует из аналитики Минпромторга и ГК «Цифра», подготовленной в 2019 году, только 10 процентов российских предприятий обрабатывающей промышленности имеют стратегию в области цифровых технологий и до 15 процентов заводов готовы к цифровой трансформации.

Группе предстоит выработать реальные пути для ускорения цифровой трансформации российской промышленности. Среди ее задач – участие в разработке и верификации планов мероприятий по цифровой трансформации промышленности, формирование запроса профильного отраслевого сообщества на использование возможностей и ресурсов национальной программы «Цифровая экономика», сбор и верификация лучших отечественных практик в цифровизации промышленности, координация их поддержки. В частности, в ближайшие три месяца планируется организовать обмен опытом между ведущими промышленными предприятиями для создания банка успешных отечественных цифровых решений.

«От синхронизации позиций и слаженной совместной работы власти и бизнеса во многом зависит успех цифровой трансформации промышленности. Участие в диалоге сторон наиболее компетентных представителей ведущих промышленных предприятий России позволит им совместно с Минпромторгом выработать общие подходы к цифровой трансформации, а также провести экспертизу лучших практик, способных принести максимальный результат от внедрения цифровых технологий», – сказал генеральный директор организации «Цифровая экономика» Евгений Ковнир.

На следующем заседании отраслевой группы, которое запланировано на сентябрь, ее участники обсудят меры поддержки цифровой трансформации российских промышленных предприятий и другие приоритетные вопросы.

Тульская область, где прошло заседание, – самый промышленный регион России. По данным Росстата вклад промышленности в валовый региональный продукт (ВРП) Тульской области составляет 41,2%, это самый высокий показатель среди российских регионов. В апреле 2018 года на базе завода «Октава» в самом центре Тулы был открыт одноименный Творческий индустриальный кластер «Октава», открытый в апреле 2018 года — совместный проект госкорпорации Ростех и частного инвестора Михаила Шелкова. Он реализуется при активной поддержке руководства Тульской области.