Кузбасс и «Автоматика» будут совместно реализовывать цифровые проекты на территории региона

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» представил новые продукты и решения руководству Кемеровской области в рамках рабочей встречи по цифровому развитию Кузбасса 8 августа 2019 г. в Кемерово. Встреча прошла под руководством Константина Венгера, заместителя губернатора Кемеровской области по экономическому развитию. На встрече присутствовали представители концерна «Автоматика», а также представители других предприятий РЭК. Особый интерес у руководства региона вызвали АПК «Безопасный город», «Ситуационный центр», а также интеллектуальная транспортная система.

Эксперты государственной корпорации разработали цифровые проекты и представили их возможности для применения в Кемеровской области в рамках реализации в регионе национальной программы «Цифровая экономика РФ». Цифровые разработки касаются обеспечения общественной и информационной безопасности, системы образования, внедрения интеллектуальных систем в работу общественного транспорта, дорожного движения, навигации для коммунальных служб, повышения доступности медицинской помощи населению.

Как отметил заместитель губернатора по экономическому развитию Константин Венгер, в рамках подписанного ранее соглашения Кузбасс и «Ростех» планируют сотрудничать по нескольким направлениям. В настоящий момент определен предварительный перечень из десяти приоритетных областей, по которым в ближайшее время будут сформированы пилотные проекты.

В частности, входящий в концерн «Автоматика» НИПС предложил и далее развивать в регионе созданную в кооперации с холдингом «Росэлектроника» транспортную систему «Умный автобус», которая позволяет анализировать пассажиропоток на городских маршрутах и оптимизировать движение общественного транспорта. Эксперты «Ростеха» предлагают внедрение интеллектуальной дорожной системы, в которую будут интегрированы системы весогабаритного контроля и фотовидеофиксации нарушений ПДД холдинга «Швабе», также входящего в радиоэлектронный кластер госкорпорации.

«Предприятия госкорпорации "Ростех" имеют большой опыт проектирования и внедрения собственных цифровых решений в самых различных сферах, в том числе и социально значимых. Мы договорились о том, что в ближайшее время проработаем вопросы о реализации совместных проектов. Компетенции "Ростеха" позволяют эффективно и комплексно содействовать региону в реализации нацпрограммы "Цифровая экономика" и других нацпроектов», — сказал Константин Венгер.

Как сообщалось ранее, в середине июля 2019 г. губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и генеральный директор госкорпорации «Ростех» подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения стороны договорились сотрудничать в сфере внедрения передовых технологий, цифровизации региональной инфраструктуры, реализации ИТ-проектов в территориях опережающего социально-экономического развития региона.

«Руководством региона сделан акцент на важности обеспечения комфортной, безопасной жизнедеятельности населения Кемеровской области, распространения цифровизации регионального управления, поэтому концерном "Автоматика" и другими компаниями "Ростеха" готовятся предложения по реализации на территории Кемеровской области таких проектов, как "Безопасный город", "Региональный ситуационный центр" и других. Это позволит обеспечить комфортную жизнь населения и эффективное управление регионом», – отметил генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.