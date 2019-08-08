Градостроительное направление рабочей группы по цифровой экономике Госсовета приступило к работе

При поддержке АНО «Цифровая экономика» 6 августа 2019 г. состоялось первое заседание подгруппы «Цифровые технологии управления развитием территорий и градостроительной политики» Рабочей группы по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика» Госсовета.

Рабочая группа Госсовета «Коммуникации, связь, цифровая экономика» создана по распоряжению президента России в декабре 2018 г. Основными задачами подгруппы «Коммуникации, связь, цифровая экономика», которую возглавил руководитель департамента цифрового развития Воронежской области Дмитрий Проскурин, стали анализ и оценка результатов реализации региональных проектов, выявление лучших практик, подготовка предложений, направленных на совершенствование деятельности органов государственной власти субъектов РФ.

На первом заседании более 30 участников подгруппы – представители правительства России, федеральных ведомств, регионов и эксперты – рассмотрели практики ведения в регионах геоинформационных систем с учетом правовых и технических аспектов, обсудили подготовку предложений по внесению изменений в 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных» в части ведения регионального фонда пространственных данных. Участники заседания также договорились сформировать ключевые показатели оценки результативности внедрения цифровых технологий по направлению «Цифровые технологии управления развитием территорий и градостроительной политики».

Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина поделилась опытом региона, в котором в градостроительной сфере предоставляется 30 услуг, при этом все региональные и муниципальные услуги, а также 60% федеральных, переведены в электронный вид.

Об этапах создания региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на заседании подгруппы рассказала заместитель директора департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов, отметив, что это решение взяли за основу своих систем девять субъектов РФ.

Директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика» Александр Зорин в своем выступлении подчеркнул, что вопросы пространственного развития территорий, градостроительной деятельности, в том числе вопросы формирования фонда пространственных данных, создания, функционирования государственных, муниципальных геоинформационных систем, ИСОГД, действительно имеют важнейшее значения для сферы государственного и муниципального управления.

«При этом имеют место нерешенные проблемы как с точки зрения использования специализированного программного обеспечения, информационного обмена между различными информационными системами различных органов власти, создания и использования единой картографической основы, так и вопросы нормативно-правового регулирования. Все эти вопросы могут и должны быть разрешены с участием всех заинтересованных сторон, федеральных, региональных и муниципальных органов власти. Со своей стороны АНО "Цифровая экономика" готова совместно с регионами решать эти проблемы, в том числе формировать лучшие практики, кейсы использования цифровых, дата-ориентированных решений, содействовать их ускоренному внедрению в субъектах РФ, в том числе в рамках "цифровых прокачек" регионов», – отметил Александр Зорин.

По итогам заседания участники договорились инициировать научно-технические работы по актуализации требований к геодезическим и картографическим работам и деятельность по сокращению избыточных требований в части использования картографического материала при подготовке документации для внесения сведений в ЕГРН, пересмотреть принципы и порядок картографического обеспечения территории страны с учетом доктрины создаваемых региональных фондов пространственных данных и стандартов информационного моделирования объектов, а также создать «карту» лучших практик представить ее на Госсовете до ноября 2019 г.