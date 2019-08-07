РВК и Росстандарт провели первое заседание Технического комитета по искусственному интеллекту

«Российская венчурная компания» (РВК) и Росстандарт провели первое заседание Технического комитета по искусственному интеллекту. Об этом CNews сообщили в пресс-службе РВК.

В состав комитета вошли представители около 80 компаний, научно-исследовательских организаций, вузов и органов власти, среди которых – Сбербанк, «Яндекс», МГТС, РЖД, МГУ им. М.В. Ломоносова, МФТИ, НИУ ВШЭ, СПбПУ, НИЦ «Курчатовский институт» и др. В ходе заседания принято решение создать в рамках комитета пять рабочих групп по направлениям: «Основополагающие стандарты», «Большие данные», «Качество систем искусственного интеллекта», «Прикладные технологии искусственного интеллекта» и «Искусственный интеллект в образовании».

Технический комитет по стандартизации «Искусственный интеллект» (ТК 164) создан на базе РВК в соответствии с приказом Росстандарта для повышения эффективности работ по развитию нормативно-технической базы в области ИИ.

«Разработка национальных стандартов по технологиям искусственного интеллекта – давно назревшая задача. Необходимо выработать единые правила для всех игроков рынка, поскольку в это направление будут инвестированы значительные средства, в том числе, государственные. Но помимо внутренних задач, существуют и внешние. Россия должна принять активное участие в создании глобальных стандартов интеллектуальных технологий и занять свою нишу в этой области», – сказал генеральный директор РВК Александр Повалко.

Заместитель руководителя Росстандарта Антон Шалаев отметил, что вступивший в силу в 2016 г. федеральный закон сделал технические комитеты центральным звеном в национальной системе стандартизации.

«В рамках комитетов формируется программа разработки стандартов, разрабатываются первые редакции, проходит экспертиза и голосование. Именно они выносят проекты стандартов на утверждение в Росстандарт. Те разработки, которые будут делаться в рамках технического комитета, необходимо продвигать и на международном уровне, чтобы российские стандарты в конечном итоге становились международными. Таких примеров в работе ТК становится все больше», – сказал Шалаев.

Председатель ТК «Искусственный интеллект» Сергей Гарбук отметил, что одной из основных задач нового комитета является стандартизация общих процедур подтверждения характеристик доверия и функциональных характеристик интеллектуальных систем: «Сдерживающим фактором развития технологий ИИ, связанным с недостатками нормативно-технического регулирования, является отсутствие доверия к ним среди потребителей этих технологий. Прежде всего, это отсутствие гарантированного качества работы и непрозрачная логика принятия решений интеллектуальной системой. При этом, прикладные задачи ИИ крайне широки. Это медицина, промышленность и строительство, транспорт, право, финансовый сектор, управление природными ресурсами, безопасность, маркетинг и ритейл».

Сергей Гарбук также представил структуру и задачи пяти рабочих групп, формируемых в составе комитета.

Организацией, ответственной за ведение рабочей группы «Большие данные», стал МГУ им. М.В. Ломоносова. Ведущий специалист Центра хранения и анализа больших данных МГУ Сергей Афанасьев рассказал о плане деятельности рабочей группы на 2019-2020 гг.

«Группа примет участие в разработке стандартов в области больших данных в соответствии с перспективным планом стандартизации в области передовых производственных технологий на 2018-2023 гг. Также она будет участвовать в разработке трех международных стандартов по Big Data», – отметил Сергей Афанасьев.

Исполнительный директор Сбербанка Андрей Незнамов рассказал о задачах, которые стоят перед рабочей группой «Прикладные технологии искусственного интеллекта»: «Необходимо создание нормативно-технической базы и системы оценки соответствия технологических и программных решений на основе ИИ. Они должны быть направлены, в том числе, на обеспечение достоверности результатов деятельности таких решений. Мы будем заниматься развитием международного сотрудничества в вопросах стандартизации в области ИИ, в том числе по линиям Международной организации по стандартизации, Международной электротехнической комиссии и Международного союза электросвязи».

Область деятельности рабочей группы «Искусственный интеллект в образовании» представил руководитель лаборатории цифровой трансформации образования Института образования НИУ ВШЭ Антоний Швиндт: «Это стандартизация требований к учебным материалам с целью формирования персональных образовательных траекторий при помощи ИИ. У каждого студента в процессе учебы возникает уникальный "цифровой след". Это информация о том, как он учился, что ему было интересно, к чему был равнодушен. Эти признаки образовательной активности будут использованы для создания стандартов дальнейшего ее применения».

По его словам, также необходима стандартизация требований к образовательным платформам для интеграции в них новейших интеллектуальных технологий.