Решения «Барс груп» для образования поддерживают новый стандарт электронной подписи

«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, реализовала доработку в своем программном решении «БАРС.Образование» в соответствии с ГОСТ Р.34.10-2012.

Теперь в программных продуктах решения возможно использование нового стандарта электронной подписи при предоставлении государственных и муниципальных услуг и СМЭВ (ЗАГС, МФЦ, МВД и т.д.).

«Мы всегда стараемся оперативно реагировать не только на новые тренды и события в сфере образования, но и на изменения в законодательстве. Электронная подпись также доступна и в других наших решениях, например, в развиваемых компанией медицинских информационных системах», - сказал заместитель генерального директора Александр Полухин.

Доработка осуществлена в соответствии с выпиской из документа ФСБ России от 31.01.2014 № 149/7/1/3-58 «О порядке перехода к использованию новых стандартов ЭЦП и функции хэширования». В связи с этим обеспечен переход на выпуск квалифицированной электронной подписи с применением новых государственных стандартов ГОСТ Р 34.10-2012 и ГОСТ Р 34.11-2012.

Комплекс решений «БАРС.Образование» направлен на решение задач национального проекта «Образование» в рамках указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Решения «Барс груп» в данной сфере используют 25 субъектов Российской Федерации.