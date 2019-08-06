Лайфхаки
Как правильно выбрать место для хранения корпоративных данных
ИТ-бизнес
Цифровизации мешает незнание менеджерами основных ИТ-трендов
Цифровые процессы
Как оригинальные картриджи помогают экономить

Спецпроекты

Решения «Барс груп» для образования поддерживают новый стандарт электронной подписи

ИТ в госсекторе

«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, реализовала доработку в своем программном решении «БАРС.Образование» в соответствии с ГОСТ Р.34.10-2012.

Теперь в программных продуктах решения возможно использование нового стандарта электронной подписи при предоставлении государственных и муниципальных услуг и СМЭВ (ЗАГС, МФЦ, МВД и т.д.).

«Мы всегда стараемся оперативно реагировать не только на новые тренды и события в сфере образования, но и на изменения в законодательстве. Электронная подпись также доступна и в других наших решениях, например, в развиваемых компанией медицинских информационных системах», - сказал заместитель генерального директора Александр Полухин.

Доработка осуществлена в соответствии с выпиской из документа ФСБ России от 31.01.2014 № 149/7/1/3-58 «О порядке перехода к использованию новых стандартов ЭЦП и функции хэширования». В связи с этим обеспечен переход на выпуск квалифицированной электронной подписи с применением новых государственных стандартов ГОСТ Р 34.10-2012 и ГОСТ Р 34.11-2012.

Комплекс решений «БАРС.Образование» направлен на решение задач национального проекта «Образование» в рамках указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Решения «Барс груп» в данной сфере используют 25 субъектов Российской Федерации.

Другие материалы рубрики

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября

Цифровой профиль граждан подешевел в 13 раз, когда его отобрали у «Ростелекома»

РЖД закупают ПК с Windows 10 больше, чем на миллиард

Сбербанк купил знаменитого разработчика систем распознавания голоса

Из-за неправильных настроек сверхпопулярного сервиса Jira в сеть утекли данные Google, НАСА и ООН

Пентагон закупился на $32 млн полными «дыр» ПК Lenovo, камерами и принтерами

Техника

Стиральные машины с сушкой: 7 лучших моделей

Как оригинальные картриджи помогают экономить

Как ускорить домашний Wi-Fi: роутеры 5 ГГц и их преимущества

Обзор Honor 20 Pro: прогрессивный камерафон
Показать еще
Тема месяца

Обзор: Мобильность в бизнесе 2019

Рейтинг CNews Mobile

Крупнейшие разработчики мобильных приложений

Профиль месяца

Нужно ли локализовывать иностранное ПО

Александр Шохин

президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Как музеи объединяют классическую живопись и современные медиатехнологии ТАЛМЕР: Как научить бизнес работать не только с очевидными данными Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии