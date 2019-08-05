«Ростелеком» и «Мегаплан» будут развивать облачные сервисы для бизнеса Татарстана

«Ростелеком» и разработчик облачных сервисов «Мегаплан» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере решений для корпоративных клиентов. Документ подписали директор по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала в Республике Татарстан «Ростелекома» Эмиль Хайруллов и генеральный директор «Мегаплана» Сергей Козлов.

Компании намерены интегрировать «Виртуальную АТС» «Ростелекома» в CRM-систему (Customer Relationship Management – управление взаимоотношениями с клиентами) «Мегаплана».

Интеграция облачных сервисов позволит заказчикам объединить каналы коммуникаций и упростить работу с клиентской базой. Пользователи смогут совершать звонки непосредственно из интерфейса CRM. При входящем вызове информация о клиенте автоматически отобразится на экране монитора. Менеджер увидит всю историю взаимодействия: от первого звонка до заключения сделки.

Эмиль Хайруллов отметил: «"Виртуальная АТС" – универсальный сервис, совместимый с различными приложениями, что позволяет адаптировать это решение под конкретные задачи заказчиков. Интеграция прикладных продуктов поможет компаниям сделать процесс взаимодействия с клиентами максимально быстрым и удобным».

Заказчики услуг в личном кабинете смогут вести мониторинг звонков и оценивать эффективность работы сотрудников.

Сергей Козлов сказал: «Совместное использование облачных сервисов откроет для клиентов "Ростелекома" и "Мегаплана" широкие возможности по оптимизации бизнес-процессов и поможет найти новые точки роста для развития бизнеса».