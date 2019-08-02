Концерн «Созвездие» получил разрешение на регистрацию товарного знака в Китае

Концерн «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») получил разрешение на регистрацию международного товарного знака в Китайской Народной Республике. Официальные процедуры по оформлению соответствующего свидетельства, которое даст предприятию право на полноценное использование своего товарного знака в Китае, завершатся в ближайшие месяцы.

Целью продвижения бренда «Созвездие» за рубежом является повышение престижа и узнаваемости предприятия, а также популяризация его продукции на международном рынке. Аналогичные заявки на регистрацию международного товарного знака уже поданы в соответствующие патентные ведомства стран Европы и Ближнего Востока.

К оформлению охранных документов за рубежом в концерне приступили в 2018 г., а уже в начале 2019 г. предприятие получило первые патенты и сертификаты в Европе. В частности, в марте текущего года было оформлено шесть сертификатов Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского Cоюза (EUIPO) на устройства стандарта DMR: автомобильную, базовую, носимую и портативную радиостанции, а также на две антенны для портативной радиостанции. Сертификаты регистрации дают концерну «Созвездие» право выходить с данной продукцией на международный рынок, а также гарантируют приоритет на промышленные образцы до момента фактического старта продаж.

«Регистрация международного товарного знака – важный и логичный шаг на пути к выводу на зарубежные рынки высокотехнологичной продукции гражданского назначения, – сказал генеральный директор концерна "Созвездие" Алексей Бочаров. – Кроме того, регистрация бренда нашей компании способствует реализации еще одной задачи, стоящей перед "Созвездием", – увеличению стоимости нематериальных активов предприятия. Так, в прошлом году был установлен годовой план по получению 200 патентов и свидетельств, и он был перевыполнен: в 2018 г. концерну было выдано 344 охранных документа, а за первое полугодие 2019 г. уже оформлено 309 патентов и свидетельств, в число которых вошли и зарубежные».

На сегодняшний день, по официальным данным Роспатента, концерн «Созвездие» входит в пятерку лидеров электронной подачи заявок на изобретения и полезные модели российского федерального рейтинга.