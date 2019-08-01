«Ростелеком» начал строительство оптики для реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» в Калмыкии

До конца 2019 г. планирует подключить к интернету 95 из 365 социально значимых объектов (СЗО) республики Калмыкия в рамках первого этапа трехлетнего государственного контракта с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Договор предусматривает поэтапное подключение 365 региональных СЗО до конца 2021 г.: в 2019 г. будут подсоединены 26% объектов, в 2020 г. – 32% и в 2021 г. – 42%.

Для реализации государственного контракта специалисты «Ростелекома» построят более 1 тыс. км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) до 142 населенных пунктов Калмыкии. Оптическая сеть передачи данных охватит 143 образовательных учреждения (школы и учреждения среднего профессионального образования), 82 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пункта, 103 органа исполнительной власти республики и местного самоуправления, 19 пожарных постов и частей, девять территориальных избирательных комиссий, девять подразделений органов Росгвардии.

Игорь Енин, заместитель директора – технический директор Калмыцкого филиала «Ростелекома», сказал: «Создание современной и надежной телеком-инфраструктуры – одна из задач реализации данного федерального проекта. Строительство оптических линий связи повысит доступность цифровых сервисов в каждом районе республики Калмыкия. Подключение объектов к интернету позволит развернуть надежную сеть передачи, обработки и хранения данных».

Обеспечение доступом в глобальную сеть социально значимых учреждений предусмотрено федеральным проектом «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».