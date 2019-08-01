«Росэлектроника» проведен соревнования «Радиофест-2019»

Концерн «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех) начинает прием заявок на первые всероссийские соревнования по перспективным направлениям радиосвязи «Радиофест-2019». Участники смогут продемонстрировать лучшие прорывные идеи и решения в области радионавигации, радиоэлектронной борьбы и радиомониторинга. Мероприятие планируется в Москве 23-24 октября 2019 года.

Конкурсантам предстоит определить координаты источников радиоизлучения, организовать радиообмен в условиях радиоэлектронного подавления команды соперника, а также проводить автоматическое определение вида применяемых сигнально-кодовых конструкций. Для выполнения заданий организаторы предоставят участникам одинаковые комплекты SDR (программно-определяемой) радиоаппаратуры.

К участию в соревнованиях приглашаются команды государственных, муниципальных и негосударственных профессиональных образовательных учреждений, а также радиолюбители. Максимальный состав команды – три человека. Участие в соревнованиях бесплатное. Прием заявок продлится до 23 сентября.

Соревнования «Радиофест-2019» организованы Целевой поисковой лабораторией прорывных технологий радиосвязи, созданной концерном «Созвездие» совместно с Фондом перспективных исследований (ФПИ), при поддержке Министерства образования и науки РФ.

«Специалистами нашего предприятия ведется постоянная работа в направлении прорывных технологий радиосвязи, и мы ставим перед собой задачу привлечь наиболее талантливых молодых учёных и инженеров к созданию технологий будущего. Победителям мы готовы предложить трудоустройство в концерне и участие в проектах по созданию гиперконвергентной радиоплатформы, представляющей технологию радиосвязи будущего» – сказал руководитель целевой поисковой лаборатории прорывных технологий радиосвязи Сергей Карамов.

Стать участником Всероссийских соревнований по перспективным направлениям развития радиосвязи «Радиофест-2019» можно, заполнив заявку на сайте. «Радиофест» призван стать постоянно действующей общероссийской площадкой, объединяющей команды вузов и радиолюбителей.