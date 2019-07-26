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«Швабе» создал противотуманный лазерный светофор

Интеграция Электроника ИТ в госсекторе

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» создал экспериментальный образец светофора, который проецирует на воздух лазерную «стену», предупреждающую водителей о приближении к пешеходному переходу на расстоянии до 200 метров. Барьер включается автоматически или программно в условиях плохой видимости. Устройство поможет снизить количество ДТП на регулируемых пешеходных переходах, считают в компании.

Одна из ключевых особенностей светофора Visual Intelligent Control (VIC) – лазерный блок, проецирующий в воздух заградительный сигнал для водителей. Со стороны это выглядит как ряды параллельных линий, которые с расстояния от 100 до 200 метров предупреждают о местоположении дорожной «зебры». Сигнал хорошо виден в темноте и тумане.

Светофор VIC может быть оснащен различными дополнительными модулями, которые расширяют его функционал. В их числе – устройство видеоаналитики с камерой, модуль метеостанции и экологический датчик параметров окружающей среды, точка доступа Wi-Fi, а также система оценки обледенения дорожного покрытия – за счет отражения посылаемых ИК-лучей от поверхности. Таким образом один объект сочетает сразу несколько элементов «умного города».

«В России ежегодно происходит более 5 тыс. наездов на пешеходов на светофорах. Созданное нашими специалистами устройство повышает комфорт и безопасность дорожного движения. Светофор отличается гибким функционалом, высокой надежностью и ремонтопригодностью благодаря модульной конструкции. На то, чтобы добавить или заменить какой-то модуль, требуется всего несколько минут. В недалеком будущем такие светофоры станут привычной частью систем «умного города», которые создаются "Швабе" и другими холдингами "Ростеха"», ‒ отметил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

Экспериментальный образец устройства разработан центром промышленного дизайна Уральского оптико-механического завода имени Э. С. Яламова (УОМЗ), входящего в холдинг «Швабе».



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