«Барс груп» представила новое мобильное приложение для дежурных врачей

«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, на выставке в рамках форума «Национальные проекты. Региональный путь» представила губернатору Калининградской области Антону Алиханову свою новую разработку - мобильное приложение дежурного врача, которое внедрено впервые и не имеет аналогов в регионе.

Были продемонстрированы основные функции мобильного приложения. При помощи гаджета дежурный врач на выезде может видеть журнал вызовов, заполнить карточку, зафиксировать жалобы, анамнез и диагноз. Также приложение позволяет выписать необходимые лекарства, направления на анализы, записать больного на повторный прием и оформить лист нетрудоспособности. Все данные вносятся в электронную медицинскую карту пациента в режиме онлайн.

Также компания представила еще несколько своих разработок: мобильное приложение «МедОнлайн» для пациентов, медицинскую информационную систему «Барс.Здравоохранение» и др. Все они успешно функционируют в Калининградской области.

Помимо губернатора стенд «Барс груп» также посетили заместитель председателя правительства Калининградской области Илья Баринов и другие почетные гости и участники мероприятия.

«ИТ-решения позволяют сделать медицину в регионе более эффективной и «бережливой»: они дают возможность отказаться от лишней бумажной работы и автоматизировать все рутинные операции. Информатизация - ключ к доступной медицине», – сказал заместитель генерального директора «Барс груп» Максим Благинин.

На форуме «Национальные проекты. Региональный путь», который сейчас проходит в Калининграде, обсуждаются ключевые вопросы реализации региональных проектов в рамках нацпроектов в сфере здравоохранения, а также демонстрируются лучшие разработки в цифровых технологиях.