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Разработка Ростеха позволит Росгидромету точнее прогнозировать погоду

ИТ в госсекторе

КРЭТ (входит в госкорпорацию Ростех) начало поставлять Росгидромету оборудование нового поколения для радиозондирования атмосферы. Система «Полюс-С» не имеет российских аналогов и позволяет в два раза повысить точность прогнозирования погоды.

Система, которую производит «Радий», предназначена не только для получения метеорологической информации (температура, влажность, давление, направление и скорость ветра), но и для измерения специальных параметров: радиации, уровня промышленных выбросов газа, аэрозолей. Росгидромет в рамках договора между производителем оборудования и ФГБУ «Гидрометсервис» уже начал оснащать новейшими системами свои метеостанции.

«Наши системы для радиозондирования атмосферы будут установлены на метеостанциях по всей стране в рамках масштабной программы обновления оборудования, которую проводит Росгидромет. Системы нового поколения позволят российским метеорологам развивать численные прогнозы погоды на основе современных моделей атмосферы, контролировать уровень промышленных выбросов и предупреждать о природных и техногенных катастрофах. «Полюс» – это полностью отечественная разработка, которая уже успешно прошла апробацию на космодромах «Байконур» и «Восточный», а также в условиях Арктики», – сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Станция работает совместно с радиозондом МРЗ-Н1, который также производит «Радий». Зонд оснащен приемником спутниковых навигационных сигналов ГЛОНАСС/GPS и предназначен для измерения температуры от –90 до +50 градусов, относительной влажности окружающего воздуха, определения координат и скорости движения радиозонда по сигналам спутниковой радиолокационной системы ГЛОНАСС и GPS, преобразования полученной информации в информационные пакеты и передачи их по цифровому каналу на базовую станцию «Полюс».

По сравнению с иностранными и отечественными аналогами зонд имеет ряд преимуществ: при весе в 170 грамм продолжительность его непрерывной работы составляет 4 часа. Зонд точнее измеряет температуру и чаще обновляет данные, при этом частота передатчика варьируется в диапазоне 400,15 – 406 МГц, что не препятствует работе сотовой связи в зоне действия зонда.

«На фоне изменения климатических условий, в том числе на территории нашей страны, изучение атмосферы может помочь в решении вопросов, связанных с глобальным потеплением, а также предоставить дополнительные данные, которые могут быть использованы для развития авиации в части создания высотных реактивных и турбореактивных самолётов, – сказал генеральный директор КРЭТ Николай Колесов. – Новая система радиозондирования не имеет российских аналогов. Она позволит практически в два раза увеличить точность прогнозирования и с учетом низких расходов на ее содержание и эксплуатацию сможет конкурировать с подобными европейскими решениями. Стоимость «Полюс-С» оценивается разработчиками в 3 600 000 рублей».

В этом году «Радий» представит систему «Полюс-С» на выставке «Погода-Климат. Вода. Дистанционное зондирование Земли. Зеленая экономика», которая пройдет 9-10 октября в Международном выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

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