«РТ лабс» и «Сван» создали центр компетенций в сфере информатизации здравоохранения

«РТ лабс» (дочерняя компания «Ростелекома») и «Сван» создали общий центр компетенций для разработки решений и оказания услуг в сфере информатизации здравоохранения. Совместное предприятие зарегистрировано под названием «РТ медицинские информационные системы» («РТ МИС»).

Компания учреждена с целью формирования Единой цифровой платформы в здравоохранении (ЕЦП) на базе уже существующих решений: «Региональной медицинской информационной системы» (развивает «РТ лабс») и «Региональной информационно-аналитической медицинской системы «Промед» (продукт группы «Сван»). Они обеспечивают автоматизацию основных процессов медицинских учреждений, а также обмен информацией между региональными и федеральными информационными ресурсами в лечебно-диагностическом процессе. Сервисы интегрированы c Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Также в контур ЕЦП войдут: центральный архив медицинских изображений, радиологическая и лабораторная информационные системы, ряд действующих телемедицинских решений.

Перед центром компетенций стоят задачи по развитию технологических решений для комплексной автоматизации региональных медучреждений, систем поддержки принятия решений с использованием больших данных и искусственного интеллекта, а также портала и мобильных приложений для врачей и пациентов.

Создание «РТ МИС» увеличит совокупную долю присутствия компаний-учредителей в регионах до 30%. Объединение накопленных компетенций и лучших практик откроет новые возможности и позволит повысить качество услуг и актуальность сервисов для регионов в рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении», считают в «РТ лабс».