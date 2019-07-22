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«Ростелеком» обеспечил прямое включение с МКС на фестивале «Нашествие»

ИТ в госсекторе

«Ростелеком» помог провести прямое включение с Международной космической станцией (МКС) на музыкальном фестивале «Нашествие», который в этом году отметил двадцатилетие и прошёл с 18 по 21 июля в Большом Завидово Тверской области.

Для проведения телемоста с МКС цифровой провайдер организовал защищенную сеть VPN и развернул на главной сцене систему видеоконференцсвязи. Кроме этого специалисты компании проложили два километра волоконно-оптического кабеля и установили стационарное сетевое оборудование, обеспечив канал связи пропускной способностью в 500 Мбит/с.

Анастасия Рогожникова, программный директор «Нашего радио», отметила: «Нашествие — это впечатляющая история! Это название знает почти каждый и ждёт «Главное приключение года» уже с момента закрытия предыдущего. Мы постоянно совершенствуем фестиваль в части инфраструктурных решений: стараемся сократить пробки и очереди, добавляем парковочные места и душевые. Для двадцатилетия «Нашествия» мы придумали массу сюрпризов в плане программы и разнообразных фишек. Например, быстрый безопасный интернет от «Ростелекома» помог нам с Роскосмосом провести прямое общение с МКС. Друзья фестиваля на ура восприняли виртуальную встречу. Особенно — дети, которых было много, и для которых мы приготовили массу развлечений и полезных занятий».

В сеансе связи с МКС принял участие летчик-космонавт, командир экипажа МКС-60 Алексей Овчинин, который ответил на вопросы ведущих и поздравил фестиваль с 20-летием. С главной сцены его приветствовали летчик-космонавт Олег Артемьев и музыканты группы «Ундервуд» Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко.

Дмитрий Ким, вице-президент, директор макрорегионального филиала «Центр» «Ростелекома», отметил: «В этом году Нашествие перешагнуло все границы и вышло в космос — более двухсот тысяч гостей имели возможность принять поздравления с двадцатилетием любимого фестиваля прямо с орбиты. Это не считая миллионов зрителей, наблюдавших за прямой трансляцией или после в записи. Честно говоря, я искренне горжусь, что именно «Ростелекому» выпала возможность обеспечить связь между главной сценой фестиваля и Центром управления полётами в Королёве. От всего сердца поздравляю «Наше радио» с юбилеем проекта и, уверен, что впереди нас ждёт долгое успешное сотрудничество».

Решение VPN от «Ростелекома» отвечает самым высоким стандартам защиты данных. Эта технология обеспечила безопасный обмен данными между главной площадкой «Нашествия» и Центром управления полетами. Услуга VPN позволяет быстро организовать защищенную сеть, объединив инфраструктурные объекты независимо от их территориального расположения. Высокое качество телекоммуникационных сетей цифрового оператора гарантирует эффективность работы самых сложных и ресурсоёмких сервисов.

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