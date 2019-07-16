«АМТ-груп» и «Меридиан» создадут ЦУП по заказу «Космической связи»

«АМТ-груп» совместно с концерном «Меридиан» объявили о завершении первого этапа проекта по созданию обновленного Центра управления полетами (ЦУП) ФГУП «Космическая связь» (ГП КС). ЦУП создается по заказу ГП КС на территории его филиала - Центра космической связи «Сколково».

Обновленный ЦУП позволяет ГП КС повысить надежность и устойчивость управления собственной спутниковой орбитальной группировкой. Одновременно у ГП КС появилась возможность расширения ЦУП для управления перспективными спутниками. Перевод ЦУП из ТЦ «Шаболовка» в «Сколково» был осуществлен без прекращения эксплуатации и перерывов в управлении космической инфраструктурой ГП КС.

Проект включал разработку объемно-планировочного и конструктивного решения, общестроительные работы, создание инженерных, производственных и технологических систем. Наиболее важным этапом проекта стало создание в ЦКС «Сколково» системы связи и передачи данных (ССПД).

Построенная в Сколково единая ССПД ГП КС объединила три разных сектора ЦУП в единую систему связи, как между собой, так и с существующими пунктами эксплуатации компании во Владимире, Дубне, Железногорске и Хабаровске. Структура ССПД и активное сетевое оборудование позволяют создавать на их базе изолированные маршрутизируемые сети для передачи данных.

ССПД построена на базе оборудования российского разработчика ЭЛТЕКС. Новая единая структура ССПД с двумя (основным и резервным) каналами связи сохраняет архитектуру и идеологию работы сетей других пунктов эксплуатации ГП КС и значительно упрощает масштабируемость системы в будущем. Построение ССПД на базе российского оборудования снижает затраты на обслуживание и дает независимость от санкционной политики.

Для контроля состояния сетевого оборудования, анализа загрузки каналов, круглосуточной записи сведений о происходящих событиях и оперативного реагирования при возникновении нештатных ситуаций создана система мониторинга.

Для обеспечения микроклимата в помещениях ЦУП созданы системы отопления, вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения. В проекте использованы прецизионные кондиционеры Schneider Electric и чиллеры производства фирмы TRANE в комплекте с сухими градирнями. Для обеспечения бесперебойной работы существующего оборудования ЦКС «Сколково» установлена резервная фреоновая система кондиционирования воздуха на базе полупромышленных кондиционеров канального типа Daikin.

Система бесперебойного электроснабжения построена по принципу резервирования 2N. При создании системы использованы АВР фирмы Riello, в качестве ИБП выбраны источники фирмы Eaton. Электрощитовое оборудование собрано на комплектующих ведущих мировых производителей ABB и Schneider Electric.

В защищаемом помещении предусмотрена автоматическая установка газового пожаротушения модульного типа. Система автоматической пожарной сигнализации АПС выполнена на базе прибора ShrackBMZIntegral с применением дымовых и тепловых адресных пожарных извещателей, также система автоматической пожарной сигнализации оборудована ручными пожарными извещателями МВМ. Кроме выполнения задач пожарной сигнализации оборудование обеспечивает отключение систем общеобменной вентиляции и включение существующих систем противодымной защиты при пожаре.

Структурированная кабельная сеть спроектирована по модульному принципу, оптическая и медная подсистемы построены на оборудовании производства компании Legrand.

Созданная телефонная сеть обеспечивает сотрудников предприятия качественной телефонной связью, а также единым номерным планом и всеми телефонными услугами, используемыми в сети ГП КС.

В результате выполненных работ в ЦКС «Сколково» создана единая унифицированная система связи и передачи данных, введен в эксплуатацию ЦУП, повышена эффективность управления и использования ресурсов, упрощено администрирование систем, сокращено необходимое количество каналов связи, значительно снижено энергопотребление, что в комплексе дало существенное снижение затрат на обслуживание инфраструктуры.