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Ofd.ru провел интеграцию с ЦРПТ для обработки кодов маркировки лекарств

Интеграция Инфраструктура ИТ в госсекторе Ритейл Розница

Оператор фискальных данных Ofd.ru реализовал тестовую интеграцию с системой «Честный знак» (ЦРПТ) для обработки кодов маркировки лекарств. Проект поможет аптекам и аптечным сетям подготовиться к введению обязательной маркировки препаратов из перечня высокозатратных нозологий – ВЗН (дорогостоящие лекарства, применяемые для лечения наиболее тяжелых и редких заболеваний).

1 июля 2019 г. в системе маркировки «Честный знак» началась обязательная регистрация участников оборота ВЗН, в том числе аптек и медицинских организаций. С 1 октября 2019 г. будет обязательным нанесение кода при производстве этих лекарств. Чтобы коды маркированных товаров передавались с онлайн-касс в аптеках в систему «Честный знак», необходимо протестировать процессы выбытия кодов, проверить работу ККТ и кассового ПО, убедиться, что данные из чека передаются в ЦРПТ в корректном виде и без ошибок. Для этого Ofd.ru реализовал интеграцию тестового контура с системой мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП). По завершению тестового периода все наработки будут перенесены в рабочую среду для стабильной работы с кодами маркировки.

Процесс мониторинга движения маркированных лекарств происходит следующим образом: на кассе считывается код маркировки и в составе кассового чека передается в Ofd.ru, где проверяется наличие специального кода в теге 1162. Если он существует, то ОФД передает данные в систему «Честный знак». Если же код не обнаруживается или данные недостоверны – появляется сообщение об ошибке. В отличие от остальных товарных групп, подлежащих обязательной маркировке, в составе чека дополнительно передается информация по дате, номеру и серии рецепта, а также идентификатор места деятельности.

На сегодня к тестовой среде подключена одна из крупнейших аптечных сетей – «Неофарм». В ближайшее время к испытаниям присоединятся другие участники рынка, в том числе ряд федеральных аптечных сетей, отмечают в Ofd.ru.

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