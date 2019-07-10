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Ростех создал проект «цифрового правительства» для Башкортостана и Татарстана

ИТ в госсекторе

Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех завершил проектирование ситуационных центров, которые станут важным элементом «цифрового правительства» в Татарстане и Башкортостане. Проекты будут способствовать повышению эффективности управления и контроля территорий.

Единая информационно-аналитическая система, реализованная на базе специального программно-аппаратного комплекса, будет в режиме онлайн собирать информацию о социально-экономических процессах в регионе, анализировать ситуацию в сфере безопасности, мониторить энергетические объекты и аккумулировать данные о состоянии промышленности, сельского хозяйства, торговли, науки и образования. На основе собранных данных ситуационный центр будет составлять среднесрочный и долгосрочный прогноз ситуации в регионе, включая оценку потенциальных рисков.

«Комплексы в Татарстане и Башкортостане станут одними из первых в системе распределенных ситуационных центров, которые создаются в России в соответствии с Указом Президента РФ. Мы уверены, что наши интегрированные IT-решения в сфере информационной инфраструктуры будут интересны не только госорганам, но и крупным компаниям. В ближайшей перспективе – расширение географии. Этот продукт уже сейчас вызывает большой интерес и у других потенциальных заказчиков», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

Некоторые элементы ситуационного центра уже прошли проверку на практике. Так, средства прогнозирования в социально-экономической сфере и инструменты реагирования на риски экстремистских и террористических проявлений, в том числе в интернете, тестировалась в антитеррористической комиссии Республики Татарстан. Кроме того, концерн «Автоматика» совместно с ФГБУ «САЦ Минэнерго России» успешно апробировал прототип системы ситуационного управления для объектов энергоснабжения.

В перспективе функционал ситуационных центров планируется расширить. Создаются опытные образцы автоматизированной информационной системы (АИС) оценки состояния радиационной, химической и биологической защиты в регионах и АИС защиты от чрезвычайных ситуаций. Испытания новых компонентов пройдут в трех пилотных регионах в 2019-2020 году. По их результатам будет принято решение о внедрении новых продуктов по всей стране.

Цифровая модель ситуационного центра, демонстрирующая его основные возможности, представлена на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге как один из элементов проекта «Умный город».

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