«Росэлектроника» представила экспортный вариант носимой станции радиотехнической разведки

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» впервые представил экспортный вариант носимой малогабаритной станции радиотехнической разведки. Прибор для радиоэлектронного мониторинга предназначен для оснащения личного состава спецподразделений и позволяет обнаруживать и пеленговать источники радиоизлучения на расстоянии до 30 км.

Станция 1Л65Э, разработанная НИИ «Вектор» (входит в «Росэлектронику»), позволяет в боевой обстановке определить, работает ли в зоне проведения операции радар (тактический, мобильный или стратегический) и где именно он находится.

Прибор автоматически анализирует параметры источников радиоизлучения, определяет их тип и самостоятельно ведет базу данных обнаруженных сигнатур, включающую до 900 различных образцов сигналов. При этом вес станции составляет 6 кг, она устойчива к физическим воздействиям и может применяться даже десантными подразделениями. Комплект из трех аккумуляторных батарей обеспечивает автономную работу прибора на протяжении суток.

«Использование станции радиотехнической разведки повышает выживаемость спецподразделения при проведении любых видов специальных операций за счет вскрытия системы радиоэлектронного слежения противника. Технические характеристики и компоновка изделия могут адаптироваться в соответствии с потребностями конкретных заказчиков. Благодаря этим качествам станция обладает большим потенциалом в рамках военно-технического сотрудничества», – сказал генеральный директор НИИ «Вектор» Сергей Скорых.

Станция способна обнаруживать источники радиотехнических сигналов и фиксировать их параметры в широкой полосе частот от 0,15 ГГц до 18,0 ГГц, а также определять направление на них с точностью до 5 градусов. Важной особенностью изделия является возможность объединения трех действующих станций в единую информационную сеть, что позволяет повысить точность определения координат источников излучения противника.