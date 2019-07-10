«Программный продукт» обеспечит анализ эффективности государственных программ

«Программный продукт» победил в международном конкурсе на развитие информационно-аналитической системы национальных счетов (ИАС СНС). Конкурс проводился в рамках совместной программы финансирования между Российской Федерацией и Всемирным Банком.

Средства, выделенные Международным банком реконструкции и развития, предназначены для реализации проекта «Развитие системы государственной статистики-2» (РСГС-2), цель которого – реформирование системы государственной статистической службы в соответствии с международными требованиями и стандартами.

Заказчиком проекта выступает Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Для достижения поставленной цели Росстату необходимо усовершенствовать технологии сбора, хранения и обработки статистических данных. Важным шагом на этом пути является модернизация ИАС СНС, которая собирает первичные экономические данные и рассчитывает на их основе показатели, характеризующие уровень экономического развития страны. Например, ИАС СНС помогает Росстату анализировать такие центральные макроэкономические показатели, как ВВП и ВРП

Потребность в развитии информационно-аналитической системы обусловлена задачами, стоящими перед органами государственной власти Российской Федерации и экономикой страны в целом. К числу подобных задач относятся, например, анализ эффективности государственных программ и контроль за исполнением указов президента. Кроме того, требуется улучшить взаимодействие с другими системами ИВС Росстата, а также упростить доступ к ИАС СНС сотрудникам Минэкономразвития, Центрального Банка и других государственных органов.

На данный момент ИАС СНС является мощной вычислительной системой с базой данных, где содержится порядка 3,5 млн записей по всем разрабатываемым счетам СНС, а количество файлов, загружаемых для итогового анализа показателей, доходит до 50 тыс.

Работу с проектами такого уровня доверяют компаниям, прошедшим жесткий конкурсный отбор, причем возможности конкурсантов оценивались по опыту разработок аналогичного масштаба и уровню экспертов в области статистики и системы национальных счетов. Кроме этого, к участникам конкурса предъявлялся ряд строгих технических и финансовых требований.

Победу в открытом международном конкурсе одержала компания «Программный продукт». Экспертам компании предстоит обследовать объекты автоматизации и спроектировать новые возможности системы. Перед внедрением система пройдет опытные испытания, после чего специалистам «Программного продукта» предстоит внедрить на объектах специальное программное обеспечение (СПО) и подготовить персонал к его использованию, что также предусматривает информационно-техническую поддержку и подготовку сопроводительной документации.