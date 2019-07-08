«Ростех» и «Термолазер» представили мобильный роботизированный комплекс лазерной обработки металлов

Госкорпорация «Ростех» и ее технологический партнер – компания «Термолазер» – на международной промышленной выставке «Иннопром-2019» впервые представили мобильный лазерный комплекс для термического упрочнения поверхностей деталей. Обработка лазером позволяет продлить срок службы изделия в несколько раз.

Мобильный комплекс состоит из роботизированного манипулятора и диодного лазера мощностью 3 – 5 кВт. Используемые в конструкции лазерные модули позволяют осуществлять термическое упрочнение, лазерную наплавку специальными порошками и сварку. В зависимости от особенностей производства комплекс может оснащаться дополнительными камерами, датчиками, сканерами и контроллерами.

Лазерная закалка – самый современный способ упрочнения стали. Она повышает износостойкость деталей без оплавления поверхности и нарушения геометрии. До настоящего времени подобные работы можно было проводить только в стационарных условиях. Новый мобильный комплекс позволит обрабатывать крупногабаритные детали, которые трудно или невозможно транспортировать – например, турбины электростанций и компоненты бортовой обшивки кораблей.

Лазерная закалка проходит в два этапа. При термообработке лазерный луч нагревает внешние слои изделия со скоростью около 730 градусов Цельсия в секунду. Затем происходит быстрое охлаждение, позволяющее сформировать жесткую мартенситную структуру. В зависимости от материала и формы изделия, его эксплуатационный ресурс при лазерной закалке увеличивается в 1,6–5 раз. Предприятия «Ростеха» уже используют эту технологию, в частности, для обработки деталей, применяемых в ВПК, нефтесервисной отрасли и машиностроении

«Термолазер» – портфельная компания Фонда прямых инвестиций «Индустрия 4.0», созданного при участии «Ростеха». В апреле 2019 г. фонд закрыл сделку по приобретению 25% доли в уставном капитале компании. Инвестиции будут направлены на масштабирование продаж, создание сети центров лазерных технологий и развитие продуктовой линейки.