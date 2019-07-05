«Ростелеком» завершил проект по устранению цифрового неравенства в Северной Осетии

«Ростелеком» ввел в эксплуатацию две точки коллективного доступа к сети интернет на территории Северной Осетии в рамках реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН).

Возможность пользоваться современными услугами связи по Wi-Fi появилась у жителей еще двух малонаселенных пунктов республики – в поселках Тельмана и Советский Моздокского района, в каждом из которых проживают чуть более 300 человек. Эти селения – последние, предусмотренные планом проекта в республике, который охватывает 11 населенных пунктов с численностью от 250 до 500 человек. Всего же в рамках устранения цифрового неравенства специалисты Северо-Осетинского филиала «Ростелекома» за три года построили около 90 км волоконно-оптических линий связи.

«Ростелеком» полностью завершил проект по устранению цифрового неравенства на территории Северной Осетии, установив точки коллективного доступа к сети интернет в малонаселенных пунктах во всех районах республики. Мы уверены, что благодаря проведённым работам повысится качество жизни людей, в регионе быстрее будут решаться социальные вопросы, а возможности населения в доступе к информации расширятся. Немаловажно, что по показателю охвата домохозяйств оптическими технологиями Северная Осетия занимает лидирующие позиции в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах с показателем 70 %, в том числе и в сельской местности», – отметил Евгений Гальцев, директор Северо-Осетинского филиала ПАО «Ростелеком».

«Теперь жители нашего небольшого поселка приобщились к благам цивилизации. Помимо точки коллективного доступа здесь есть и скоростной интернет от «Ростелекома». После окончания работ в рамках УЦН скорость передачи данных и качество связи выросли в разы. Мы сразу ощутили это в своей повседневной работе. Подключить услугу может любой желающий. А это означает активное развитие поселка, в том числе и в сфере животноводства, аграрного бизнеса. Многие проблемы теперь можно оперативно решить, не выезжая в райцентр», – сказал Андрей Прокопенко, глава Павлодольского сельского поселения, в состав которого входит поселок Советский Моздокского района республики Северная Осетия.

В ближайшем будущем «Ростелеком» в Северной Осетии планирует охватить оптоволоконными линиями 17 сел и поселков с численностью жителей от ста человек. Национальный оператор связи ведет масштабную стройку оптической инфраструктуры по всей территории республики. В приоритете компании – обеспечить современными цифровыми услугами жителей в районных центрах и сельских населенных пунктах.