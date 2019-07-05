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«Барс груп» выпустит новый модуль для «Электронной школы»

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«Барс груп», дочерняя компания Национального центра информатизации, планирует к выпуску модуль «Аттестация педагогического работника», который является частью программного продукта «Электронная школа» комплекса решений «Барс.образование». Главное преимущество модуля – это возможность провести всесторонний анализ профессиональной деятельности педагогического работника с целью установления квалификационной категории, опираясь на собранную в портфолио учителя информацию по утвержденным показателям и критериям.

Предпосылками для его создания стали новые правила аттестации, которые сейчас проходят апробацию. По словам министра просвещения России Ольги Васильевой, задача состоит в том, чтобы сформировать такую модель аттестации, которая станет настоящим стимулом для педагогических работников, позволит без сбора портфолио и массы других документов пройти процедуру аттестации на рабочем месте и без дополнительных препятствий.

«"Барс груп" внимательно следит за планируемыми изменениями в сфере образования: мы считаем, что информационные технологии могут значительно облегчить процедуру аттестации и активно обсуждаем с регионами различные адаптивные варианты встраивания части процессов в региональные системы, созданные на базе наших программных продуктов», – сказал заместитель генерального директора «Барс груп» Александр Полухин.

Модуль «Аттестация педагогического работника» дополнит функциональность «Электронной школы» обновленным и расширенным портфолио учителя, показателями успешности освоения образовательных программ по итогам контрольных работ, реестром среза знаний, возможностью удаленной подачи заявления на аттестацию и автоматизации процесса назначения с функцией согласования для методиста, экспертной группы и других участников.

Результаты работы педагогического работника будут видны в специально формируемом отчете «Критерии деятельности учителя» с экспертным заключением, и именно по этим критериям станет возможным производить автоматический окончательный расчет баллов, полученных учителем во время его работы.



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