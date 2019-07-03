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«Росэлектроника» оборудовала «умными» светильниками дороги в Ярославской области

ИТ в госсекторе

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех оборудовал дороги Рыбинска в Ярославской области светодиодными светильниками с интеллектуальным управлением, которые позволят экономить до 70% электроэнергии. Новые фонари уже установлены на вводимом в эксплуатацию магистральном кольце города.

Светильники имеют встроенный GSM-модуль управления, позволяющий включать и выключать их автономно друг от друга по беспроводному каналу связи, а также в зависимости от времени суток и погодных условий регулировать уровень дорожного освещения и менять мощность в диапазоне от 25 до 100%. Для оптимизации работы встроенный модуль собирает данные о потребляемой светильниками электроэнергии.

Помимо интеллектуальной системы управления, магистральные светильники отличает высокий уровень пыле- и влагозащиты, низкое энергопотребление, эффективное распределение светового потока и высокая надежность. Запланированный срок службы светодиодного модуля при жестких климатических условиях (от - 50 до плюс +40 градусов) составляет около 6 лет. Светильники разработаны и произведены Рыбинским заводом приборостроения (входит в «Росэлектронику»).

«Светильники с интеллектуальным управлением – это высокотехнологичное решение гражданского назначения, созданное в рамках программы диверсификации производства. Помимо «умной» системы управления, оборудование позволяет экономить 50-70% электроэнергии по сравнению с люминесцентными лампами и лампами накаливания, а также не содержат ртутных и других вредных веществ», - рассказал генеральный директор РЗП Андрей Комогорцев.

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