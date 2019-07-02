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Система видеонаблюдения «Ростелекома» обеспечила онлайн-трансляцию основного этапа ЕГЭ-2019

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Система «Ростелекома» обеспечила бесперебойную онлайн-трансляцию основного периода Единого государственного экзамена (ЕГЭ-2019), который проходил в России с 27 мая по 1 июля 2019 г. Для сдачи экзаменов основного периода было задействовано около 51 тыс. аудиторий в 5713 пунктах проведения экзаменов (ППЭ). Свыше 100 тыс. камер отработали без сбоев. Охват видеонаблюдением составил 96% аудиторий. В 4% аудиторий в самых отдаленных ППЭ в труднодоступных местностях России велась видеозапись, которая сразу после окончания экзамена передавалась на портал видеонаблюдения с помощью специального программного обеспечения. Всего система видеонаблюдения осуществила 4724835 часов трансляций с видеокамер.

Контроль за проведением государственной аттестации осуществляли 2993 федеральных и 4967 региональных онлайн-наблюдателей. Наблюдение происходило в том числе в московском ситуационном центре по мониторингу за ходом проведения ЕГЭ, технологическим партнером которого выступил «Ростелеком». Одновременно до 200 наблюдателей в режиме реального времени следили за ходом ЕГЭ, а также просматривали архив видеозаписей, который хранится на портале.

Специалисты «Ростелекома» осуществляли мониторинг функционирования программного обеспечения, техническую поддержку портала и его защиту от DDoS-атак. Во время проведения экзаменов был зафиксировано несколько DDoS-атак мощностью до 10 Гбит/с, которые не повлияли на работоспособность портала видеонаблюдения.

«Мы зафиксировали ряд хакерских атак на портал видеонаблюдения, но попытки нарушить стабильность работы сайта ни к чему не привели. Специалисты “Ростелекома” быстро нейтрализовали кибератаки и сохранили работоспособность серверов. Могу с уверенностью сказать: наша система устойчива к подобного рода атакам. Однако компания продолжит совершенствовать защиту от внешних воздействий, чтобы в будущем свести к минимуму возможность DDoS, — сказал президент “Ростелекома” Михаил Осеевский. — Оборудование “Ростелекома” в дни проведения ЕГЭ бесперебойно контролировало весь процесс сдачи экзаменов. Таким образом наша компания не только технологически участвует в ЕГЭ, но и вносит свой вклад в прозрачность и объективность самой процедуры проведения экзаменов».

Для поддержки пользователей портала была организована бесплатная горячая линия в формате «8-800», на которую поступило свыше 4 тыс. звонков. Среднее время ожидания ответа оператора по телефону составило три секунды, среднее время разговора с оператором — 6 минут 26 секунд. По электронной почте поступило более 320 обращений, на запросы операторы отвечали в течение шести минут.

Государственные экзамены в основной период сдали около 750 тыс. человек. Система видеонаблюдения «Ростелекома» продолжит свою работу до окончания дополнительного периода — 20 сентября 2019 г.

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