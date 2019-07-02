«Русбитех» представил свои разработки на форуме «Армия-2019»

Группа компаний в составе «Русбитех», Astra Linux, Lassard Systems и «Вартон» выступила на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» с совместным стендом, на котором был представлен комплекс значимых решений для объектов ОПК, среди которых лазерно-оптические системы различного назначения, автоматизированные подвижные единицы, операционные системы семейства Astra Linux, полигонное и тренажерное оборудование.

В день открытия «Армии-2019», 25 июня, совместный стенд компаний посетил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу. Председатель совета директоров группы компаний Денис Фролов продемонстрировал министру лазерно-оптические системы различного назначения и автоматизированные подвижные единицы.

Одним из самых важных направлений деятельности НПО «Русбитех» является тренажеростроение. На «Армии-2019» был презентован тактикоэлектронный виртуальный тренажер ТЕСТ, который предназначен для обучения стрельбе и отработки тактических навыков обращения со стрелковым оружием и гранатометами. Особенность тренажера в том, что он функционирует на программном обеспечении, полностью разработанном «Русбитех». Посетители выставки могли ознакомиться и протестировать комплекс средств лазерной имитации стрельбы и поражения – ЛИСП и автоматизированные подвижные единицы – АПЕ.

Lassard Systems - промышленное вертикально-интегрированное предприятие полного цикла производства полупроводниковых лазеров и оборудования на их основе, продемонстрировало работу уникального высокоточного металлообрабатывающего оборудования с ЧПУ, способного выполнять работы любой сложности по механической обработке деталей.

Компания «Вартон» представила на стенде светотехническое оборудование, в том числе светильники в защищенном исполнении IP65 и IP67 (пылевлагозащита), а также комплексную интеллектуальная систему автоматизации и управления объектами AWADA, позволяющую максимально сократить энергозатраты и серьезно упростить контроль. «Умная» система функционирует в том числе на отечественной операционной системе Astra Linux, которая рекомендована для использования на предприятиях оборонной промышленности и в любых специализированных программно-аппаратных комплексах, обрабатывающих данные, составляющие государственную тайну вплоть до грифа «особой важности».

«Исторически так сложилось, что нашими основными заказчиками были силовые ведомства, но все чаще Astra Linux становится востребованной в других государственных структурах и крупном корпоративном бизнесе нефтегазовой промышленности, банковского сектора, здравоохранения и др. Наша операционная система интересна всем организациям, в которых есть необходимость обрабатывать и защищать большой объем информации. Мы активно работаем над обеспечением самого высокого доверия к механизмам защиты ОС и в целом над формированием и совершенствованием экосистемы Astra Linux. Уже сегодня мы составляем достойную конкуренцию западным продуктам и претендуем на звание национальной операционной системы», - сказал генеральный директор Astra Linuх Илья Сивцев.

«Научно-производственное объединение «Русбитех» является постоянным участником данного форума. Считаем, что «Армия-2019» стала одной из самых эффективных за последние несколько лет. Мы организовали ряд стратегически важных встреч и провели презентации наших решений в том числе для иностранных делегаций. Наш стенд посетили министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Татьяна Шевцова, заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам ОПК Юрий Борисов, а также представители руководящего состава госкорпораций, таких как «Росатом» и «Ростех». За 6 дней выставки мы смогли принять более 2 000 человек на нашем стенде. И это не только бизнесмены и сотрудники соответствующих ведомств и гоструктур, но и просто люди, интересующиеся инновационными разработками. С каждым годом «Армия» становится все более масштабным мероприятием и, действительно, главным событием года для профессионалов», - отметил председатель совета директоров НПО «Русбитех» Денис Фролов.