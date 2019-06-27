«БАРС Груп» оптимизирует разработку проектов при помощи BarsUP.Net

«БАРС Груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, ускоряет и оптимизирует разработку на платформе собственного производства BarsUP.Net. На ее основе уже ведется работа над 17 проектами компании, в том числе подсистемой управления национальными проектами государственной информационной системы «Электронный бюджет».

Платформа BarsUp.Net включает в себя фреймворк и конструктор приложений, которые позволяют оптимизировать затрачиваемые ресурсы при разработке большей части стандартного функционала за счет параллельной работы аналитиков и разработчиков. Также она обеспечивает построение программных решений с открытой архитектурой, которые могут быть тесно интегрированы в существующий и перспективный ИТ-ландшафт клиентов компании.

«Если раньше что-то делалось руками разработчика, то сейчас все больше задач могут выполняться и аналитиками с использованием BarsUP.Net. Разработчики в основном создают сервисы интеграции, анализаторы корректности данных, - сказал генеральный директор Тимур Ахмеров, - при этом наша платформа позволяет делать больше, чем просто CRUD. Всё это позволяет реализовывать проекты в рекордно короткие сроки».

Серверная логика реализована на языке C# и использует открытую программную платформу .NetCore, что позволяет работать практически на любой промышленной программно-аппаратной платформе (операционные системы, серверы приложений, СУБД, серверные системы). Учитывая общий тренд на импортозамещение, основной СУБД для платформы является PostgreSQL.

Технологическая платформа стала результатом многолетней (с 2013 года) работы и первоначально применялась для создания учетных систем, однако эволюционировала в расширяемую платформу для разработки любых web-приложений и сервисов.

В планах по доработке платформы - расширение спектра задач, которые для платформы должны стать типовыми и не требовать много ресурсов на реализацию. Для этого ведется работа над подсистемами, которые позволят настраивать бизнес-процессы как в момент разработки, так и в момент исполнения (визуально и силами аналитиков); управлять процессами версионирования сущностей и формировать заявки на их изменения; детально настраивать механизмы доступа к данными т.д.