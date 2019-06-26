Лайфхак
Как найти нишу, которую займет компания в цифровом мире
Интеграция
Лайфхак цифровизации: примите на работу чат-ботов
Инфраструктура
Почему нужно отслеживать новые технологии

Спецпроекты

Разработка «Росэлектроники» обеспечит охрану территорий от «умных» нарушителей

ИТ в госсекторе

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех впервые продемонстрировал модернизированную радиолокационную станцию контроля территорий «Форпост-М» в рамках международного форума «Армия-2019». В изделии реализован режим «умного» нарушителя – станция распознает объект даже при осуществлении им мер по обману радиолокатора, например, путем радиоэлектронного подавления. На выставочной экспозиции представлен опытный образец станции.

«Форпост-М», разработанный концерном «Вега» (входит в «Росэлектронику»), предназначен для автоматического радиолокационного мониторинга сухопутных и водных участков местности в составе автоматизированных систем. Станция обнаруживает объекты в радиусе до 20 км, определяет параметры их движения и может сопровождать до 50 объектов одновременно, сохраняя маршруты их перемещения.

В модернизированной версии аппаратуры применяется новая малоразмерная антенна, за счет чего габариты станции удалось уменьшить в 2 раза. Также в новой модификации внедрено цифровое управление сканированием с помощью безколлекторного двигателя, что позволяет более точно обнаруживать объекты и определять их параметры.

«Станция «Форпост-М» может применяться для охраны границы, ЛЭП, нефте- и газопроводов, в том числе в арктических и заснеженных зонах. При осуществлении мониторинга водных поверхностей комплекс способен отслеживать маршруты малоразмерных судов, обнаруживать айсберги и дрейфующие льды, а также может проводить поиск людей, оказавшихся на отколовшихся льдинах», - рассказал генеральный директор концерна «Вега» Вячеслав Михеев.



Другие материалы рубрики

«Микрон» скатился в рекордные за 10 лет многомиллиардные убытки

Министерства США не могут залатать в своих ИТ-системах «дыры», о которых известно 10 лет

Как пользователям ERP защититься от разорительных планов SAP и Oracle

ДНР наладила тайный обмен с «Почтой Россией»

ВТБ покупает у своей «дочки» российские серверы Yadro на 430 миллионов

Американские власти заплатили крупнейший в истории выкуп кибервымогателям
Стратегия месяца

Мы отказываемся от лоскутной автоматизации

Валерий Дьяченко

ИТ-директор «Мечела»

Персона месяца

Власти Петербурга переходят на рыночную модель цифровизации

Денис Чамара

ИТ-директор Санкт-Петербурга

Тройственный союз: для цифровой трансформации нужны надежные партнеры Как малый бизнес переживает кассовую реформу. Первые итоги Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии