Концерн «Автоматика» представил комплекс автоматизированного учета контроля оборота оружия и боеприпасов

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» представил новый программно-аппаратный комплекс автоматизированного учета контроля оборота оружия и боеприпасов. Комплекс позволяет создавать и пополнять структурированные распределенные базы данных оружия, электронных копий пуль и гильз, как контрольно-отстрелянных на предприятиях при производстве оружия, так и изъятых с мест происшествий. Решение является новой, полностью отечественной разработкой, позволяющей автоматизировать процесс раскрытия и расследования преступлений.

Комплекс состоит из специального сканирующего устройства, позволяющего получить цифровые копии отстрелянных пуль и гильз, а также микрорельефа следов, оставленных на них оружием; программного обеспечения, выпущенного под требования импортозамещения и полностью отвечающего операционным системам семейства Astra Linux, а также интеллектуального алгоритма автоидентификации – способности комплекса автоматически определять пули и гильзы, которые были выпущены из одного образца оружия.

Важной характеристикой комплекса является возможность в процессе регистрации и отслеживания жизненного цикла оружия учитывать не только привычную текстовую информацию (как например серийный номер оружия), но и цифровую информацию о микропрофиле следов оружия, оставленных на поверхности пуль и гильз при выстреле. Таким образом, комплекс формирует всю полноту информации относительно учетного образца оружия, объединяя фиксацию вещественных индивидуальных признаков каждого конкретного экземпляра оружия и установочные о нем сведения. Данный комплекс многократно сокращает сроки, необходимые для расследования преступлений и правонарушений с применением огнестрельного стрелкового оружия.

Комплекс разработан предприятиями концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» при участии промышленного кластера производителей средств электронно-вычислительной техники Санкт-Петербурга. На данном этапе он проходит процедуру государственных испытаний, а серийное производство планируется на мощностях концерна «Автоматика».

Кроме учета контроля оборота оружия и боеприпасов в функциональность программного обеспечения заложен глубокий специализированный экспертно-криминалистический инструментарий, позволяющий выполнять весь комплекс баллистических экспертиз и исследований.

«Высокотехнологичные решения концерна "Автоматика", в частности комплекс автоматизированной баллистической идентификационной системы, призваны стать действенным инструментом в руках органов правопорядка в борьбе с преступностью. Данное решение может быть интересно как российским, так и зарубежным заказчикам. Благодаря предполагаемым выгодным стоимостным характеристикам комплекса, а также наличию уникальных на данный момент технических свойств (высокой скорости и четкости сканирования, высокой степени автоматизации процесса работы) он минимизирует возможность случайных ошибок под влиянием как человеческого фактора, так и предумышленного искажения информации», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.