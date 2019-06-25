Лайфхак
Как найти нишу, которую займет компания в цифровом мире
Интеграция
Лайфхак цифровизации: примите на работу чат-ботов
Инфраструктура
Почему нужно отслеживать новые технологии

Спецпроекты

«Ростелеком» открыл региональный центр реагирования на кибератаки на базе Solar JSOC

ИТ в госсекторе

«Ростелеком» и его дочерняя компания «Ростелеком-Солар» открыли в Нижнем Новгороде крупнейший в России региональный центр мониторинга и реагирования на кибератаки.

В церемонии торжественного открытия приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов, вице-президент «Ростелекомf» по информационной безопасности Игорь Ляпунов и вице-президент, директор макрорегионального филиала «Волга» «Ростелекома» Дмитрий Проскура.

«Сегодня мы задаём тренды федерального уровня. Вопросы информационной безопасности не раз поднимались в ходе прямой линии Президента. Это касается и импортозамещения в сфере разработки программных продуктов, и защиты от кибератак, и распространения ложных новостей. Отмечу, что, в Нижегородской области очень мощно развит IT-сектор. Около 700 компаний, в том числе ведущие мировые игроки, более 24 000 специалистов, ежегодный рост их числа на 10-15%. Думаю, во многом именно это стало причиной того, что такой центр открылся именно в нашем регионе. Для области это новые рабочие места, уверен, что наши вузы смогут подготовить под них высококвалифицированных специалистов. Насколько мне известно, «Ростелеком-Солар» давно и плодотворно сотрудничает с ННГУ им. Лобачевского», – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов.

Центр создан на базе Solar JSOC –российского центра мониторинга и реагирования на кибератаки, который обеспечивает безопасность более 100 крупнейших российских компаний и организаций. Среди них федеральные ведомства, правительства субъектов Российской Федерации, финансовые институты, энергетические предприятия. В рамках информационного обмена об актуальных киберугрозах Solar JSOC активно взаимодействует с ГосСОПКА ФСБ России и ФинЦЕРТ ЦБ РФ.

Игорь Ляпунов, вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности, генеральный директор «Ростелеком-Солар», отметил: «Одним из главных препятствий на пути развития кибербезопасности в России является острая нехватка квалифицированных кадров и, как следствие, активная конкурентная борьба за них. Мы считаем, что правильнее заниматься формированием кадрового резерва; взращиванием, а не переманиванием профессионалов. Поэтому мы активно претворяем в жизнь стратегию по развитию региональных центров компетенций. Так, нижегородский Solar JSOC уже прошел длинный путь от небольшого регионального офиса до самостоятельного центра экспертизы по мониторингу и реагированию на компьютерные атаки. Сегодня это серьезная команда из высококлассных экспертов по информационной безопасности, способная обеспечить заказчикам полноценную защиту от киберугроз».

Нижегородский центр входит в состав Solar JSOC и является его крупнейшим региональным подразделением. Его штат насчитывает свыше 70 аналитиков и инженеров –высококвалифицированных специалистов по информационной безопасности. Это первый в России региональный центр мониторинга и реагирования на кибератаки такого масштаба. Подразделение Solar JSOC в Нижнем Новгороде будет отвечать за безопасность всех региональных клиентов, обеспечивая им полный комплекс сервисов от контроля защищенности и управления системами защиты заказчика до отражения и расследования кибератак.

Вице-президент, директор макрорегионального филиала «Волга» «Ростелекома» Дмитрий Проскура отметил: «Проблема взращивания квалифицированных кадров остро стоит во всех регионах, в том числе в Поволжье, поэтому совместная инициатива «Ростелеком» и «Ростелеком-Солар» по формированию экспертного ИБ-сообщества в Нижнем Новгороде крайне важна. Открытие нового центра мониторинга позволит более активно привлекать молодых специалистов, формируя кадровый потенциал, способствуя развитию отрасли информационной безопасности в регионе и увеличивая количество рабочих мест».

Стратегией развития регионального центра является плотное сотрудничество с профильными вузами региона, программа стажировок студентов с последующим трудоустройством и активным наращиванием экспертизы молодых специалистов. Ежегодно в программе стажировок Solar JSOC участвуют более 70 выпускников и студентов старших курсов, примерно 30 из них получают предложение о работе. Далее новые сотрудники проходят интенсивную программу обучения и развития профессиональных навыков. Благодаря ей через год они становятся сильными специалистами, через три – уникальными экспертами на рынке информационной безопасности.



Другие материалы рубрики

ДНР наладила тайный обмен с «Почтой Россией»

ВТБ покупает у своей «дочки» российские серверы Yadro на 430 миллионов

Американские власти заплатили крупнейший в истории выкуп кибервымогателям

Как выходцы из Boeing помогли «Сухому» создать «убийцу» ИТ-платформ Lufthansa и Airbus

Минкомсвязи обвинили в продаже сотрудникам квартир за 1 рубль

Россиянин отсудил у Роскомнадзора сотни тысяч за разделегирование домена
Взгляд месяца

Государство должно получать данные напрямую из информсистем компаний

Савва Шипов

Замминистра Минэкономразвития

Профиль месяца

Нужно ли локализовывать иностранное ПО

Александр Шохин

президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Тройственный союз: для цифровой трансформации нужны надежные партнеры Как малый бизнес переживает кассовую реформу. Первые итоги Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии