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Курьеры Почты России начали принимать оплату банковскими картами

ИТ в госсекторе

Почта России объявила о том, что ее курьеры отныне оснащены мобильным терминалом приема оплаты. Покупателям интернет-магазинов больше не придется выбирать между удобством и доступностью доставки Почты России с одной стороны и предпочитаемым способом оплаты картой при получении с другой.

Сервис стал частью услуги «Курьер онлайн» – комплексного направления Почты России для интернет-магазинов, помогающего обеспечивать эффективную и удобную для получателя доставку и оплату. Прием оплаты картой при получении доступен уже в 180 городах России. В текущем году этот сервис станет доступен при получении посылок во всех отделениях почтовой связи.

«Для Почты России внедрение новой услуги – шаг, позволяющий укрепить свои позиции и наработанные компетенции. На рынке электронной коммерции мы выступаем в качестве надёжного логистического партнёра. Сегодня потребитель стремится выбрать наиболее удобные форматы доставки и оплаты товара, – отметил первый заместитель генерального директора по электронной коммерции Алексей Скатин. – Наша задача дать потребителю удобные механизмы получения своих покупок, а компаниям партнерам – высокий уровень сервиса. В ближайшие несколько лет, мы планируем заключить соглашения как минимум с 85% компаний, работающих на рынке электронной коммерции России».

«Курьер онлайн» – услуга для участников интернет-торговли, клиентов Почты России, которые ежемесячно пересылают свыше 50 отправлений. Компании могут отправлять посылки весом до 5 кг по фиксированным ценам и с гарантированными сроками доставки. В ближайшем будущем оплатить покупки банковской картой также будет возможно при пользовании услугой «посылка онлайн» – доставки товара в ближайшее к клиенту почтовое отделение.

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